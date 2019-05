Salvini prepara il conto a M5s Di Maio | detteremo noi agenda E l’Italia è al palo

Pazzesco Salvini è nel pallone - non ha più argomenti - anche l’alleato Di Maio lo ha capito e si prepara a colpirlo : Tensione alle stelle, la Lega sembra essere messa alle strette e lo stesso Di Maio dichiara che Salvini e Lega sono nel pallone “Sta emergendo una verità: ci avviamo a risolvere il problema migranti e la Lega va nel pallone, perché non ha più argomenti”. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio, aggiungendo che … Continue reading Pazzesco Salvini è nel pallone, non ha più argomenti, anche l’alleato Di Maio lo ha capito e ...

"Rambo - statt' a casa". Napoli prepara l'accoglienza a Salvini a colpi di striscioni : Matteo Salvini tra poche ore è Napoli. Non è la prima volta e non sarà l’ultima. Ma la visita del vicepremier, in città per presiedere un comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, arriva nel pieno della “rivolta degli striscioni”, così come è stata definita la protesta che sta toccando molte città italiane. Da Milano a Carpi, passando per Firenze e Campobasso: dopo il ...

Salvini prepara un decreto sicurezza bis - stretta su mafie e scafisti : Pronta la norma spazzaclan che dovrebbe consentire l’immediata esecuzione delle sentenze di condanna a mafiosi, camorristi e 'ndraghetisti mai notificate per mancanza di personale

Orban prepara l'uscita dal Ppe : 'Malato terminale'. Alleanza sovranista con Salvini : Quella tassa piatta che c'è in Ungheria e che il leader leghista esalta dicendo che nel paese magiaro ha fatto ripartire l'economia e attirato molte imprese italiane. ' Vengano qui gli amici dei 5 ...

“Ppe malato terminale” : Orban prepara l’uscita e l’alleanza con Salvini : Matteo Salvini e Viktor Orban immaginano un’Europa fatta di Stati -nazione forti, frontiere chiuse ai migranti, competenze tolte a Bruxelles sulla sicurezza, accordi commerciali e finanziari rivisti con quei Paesi africani e asiatici che non agevolano il rimpatrio dei loro cittadini. Per cambiare quella che il premier magiaro definisce l’Europa del...

Viktor Orban prepara il patto con Salvini per una nuova Europa : Viktor Orban prepara le fondamenta del patto con Matteo Salvini: "Non leghiamoci alla sinistra, cerchiamo un'altra strada, quella della cooperazione con la destra europea. Non sappiamo quale formazione Salvini costruirà, ma speriamo riesca a crearne una forte". In un' intervista alla Stampa, primo ministro ungherese e leader del partito Fidesz spiega: "Il Ppe deve collaborare con questa destra europea. Non è un segreto che io ...

Matteo Salvini "sotto assedio" - retroscena : "Lega a pezzi - Maroni sta preparando l'esercito" : Fuoco amico su Matteo Salvini. Il leader della Lega non si aspettava l'uscita, molto dura e polemica, di Roberto Maroni che sul caso di Armando Siri ha colpito al cuore il partito. "Il vero problema è Giancarlo Giorgetti", ha spiegato il leghista ex ministro degli Interni ed ex governatore della Lom

Amministrative : Salvini - 'il prossimo che prepara gli scatoloni è Orlando' : Bagheria (Palermo), 25 apr. (AdnKronos) - "Orlando chi? Non conosco Orlando. Chi è? Boh". Così il ministro Matteo Salvini a Bagheria (Palermo), rispondendo ad alcuni simpatizzanti che hanno inveito contro il sindaco di Palermo Leoluca Orlando. E poi ha aggiunto: "Il prossimo che prepara gli scatolon

Matteo Salvini - la telefonata intercettata al big leghista : 'Preparati - a ottobre si vota' : Arriva dalla Sicilia l'indiscrezione sul futuro del governo Conte e sulla tenuta del patto Lega-M5s. Che l'esecutivo abbia i giorni contati, lo si intuisce dagli scontri ormai diventati violentissimi ...

Il figlio di Arata assunto da Giorgetti. Il M5S chiede a Salvini di chiarire. La Lega : "E' persona preparata" : La vicenda del sottosegretario della Lega indagato si ingarbuglia ancora di più con la notizia dell'assunzione del figlio dell'imprenditore Paolo Arata

DIETRO LE QUINTE/ Salvini prepara il nuovo governo con Meloni-Toti : Salvini non ne perdona una ai 5 Stelle. Si avvicina il nuovo "destracentro" Toti-Meloni che potrebbe permettergli di mollare Di Maio