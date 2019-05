Salvini annuncia il ritiro del provvedimento contro la professoressa Dell’Aria

Altro che fase 2 : Di Maio ha paura che Salvini faccia sul serio e preannuncia un dopo voto aggressivo : Alla campagna elettorale delle Europee se ne è innescata un’altra, quella del dopo voto. Luigi Di Maio organizza una conferenza stampa in pompa magna, la location è il Tempio di Adriano, schiera tutti i ministri e annuncia la fase due del governo. In realtà di fase due parla ben poco, così come di Europa alla vigilia del 26 maggio. Bensì il messaggio che lancia guarda già alla prossima settimana e ...

Salvini annuncia il Decreto Sicurezza bis : multe per chi soccorre i migranti in mare : Sta per arrivare il Decreto Sicurezza bis. Ad annunciarlo, orgoglioso, proprio nel giorno in cui si è riaccesa la polemica sui migranti, è il vicepremier Matteo Salvini. Il provvedimento, composto da 12 articoli, rappresenta non solo l'ultimo affondo contro le Ong del Mediterraneo, ma è anche una vera incursione del Viminale nelle competenze attribuite al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. ...Continua a leggere

Forza Nuova annuncia una manifestazione contro Lucano davanti alla Sapienza - la protesta : "Salvini la vieti" : “Lucano nemico d’Italia”. Per Forza Nuova il sindaco sospeso di Riace, è un soggetto che rema contro gli interessi degli italiani e, per questo motivo, non avrebbe diritto di parlare all’Università Sapienza. Lucano - rinviato a giudizio a seguito di un’inchiesta sulla gestione dell’accoglienza ai migranti nel paese della Locride divenuto simbolo dell’integrazione - è stato invitato a ...

Salvini annuncia direttiva per eliminare tutti i negozi di cannabis light - Sky TG24 - : Il ministro: "Chiusura di 3 negozi a Macerata, Porto Recanati e Civitanova Marche". Poi chiede al M5s di ritirare la proposta sulla droga libera. Replica il sottosegretario Sibilia: "Non capisco ...

Salvini annuncia direttiva anti-cannabis. Chiusi nelle Marche primi 3 negozi : Dopo aver incassato la sconfitta sul caso Siri, Matteo Salvini prova a cambiare l’agenda politica e lo fa sbandierando i primi risultati della sua campagna contro le droghe leggere, nuova priorità del leader leghista. L’obiettivo, il giorno dopo la revoca degli incarichi del sottosegretario leghista, sono i cannabis shop. Un modo per aprire un nuovo capitolo nella narrativa del vicepremier dopo la prima vera ...

Salvini a testa in giù. E il ministro annuncia querela : Benito Mussolini da un lato, Matteo Salvini dall'altro. Entrambi a testa in giù, con riferimento a piazzale Loreto. È la foto postata - e poi cancellata - su Facebook da Ottavio Giulio Rizzo, ...

Castrazione chimica - Matteo Salvini annuncia una raccolta firme : “Ancora uno stupro, il carcere non basta. Sabato e domenica in tutte le piazze d’Italia la Lega raccoglierà firme a sostegno della sua proposta di legge per introdurre la Castrazione chimica (oltre al carcere) per curare pedofili e stupratori“. Questo l’annuncio del segretario della Lega e vicepremier Mattero Salvini dopo l’arresto di due esponenti di CasaPound per la violenza sessuale ai danni di una donna di 36 ...

Scontro in Cdm sul "salva Roma" - Salvini annuncia lo stralcio : "Debiti restano alla Raggi" : Assente il vicepremier e ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, impegnato nella registrazione di una trasmissione televisiva

Battaglia Lega-M5S sul “salva-Roma”. Salvini annuncia lo stralcio : “Gli italiani non pagheranno i debiti della Raggi” : È finito dopo oltre 4 ore la riunione del Consiglio dei ministri che ha approvato in via definitiva il dl Crescita. I toni, secondo quanto riferito, sono stati molto accesi tra M5s e Lega con l’irritazione anche del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Ma alla fine è stato trovato una sorta di compromesso: il cosiddetto Salva Roma resta dentro...