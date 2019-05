Salute in Italia | la classifica delle province dalla migliore alla peggiore

Salute in Italia : a Bolzano e Pescara si sta meglio : Fabrizio Boschi In quale città gli Italiani godono di miglior Salute? Lo fotografa la classifica del Sole 24 Ore. Sul podio Bolzano, Pescara e Nuoro. Nella top ten Firenze (5° posto) e Milano (8° posto) unica metropoli tra le prime dieci. Seguono Torino (24° posto), Roma (29° posto); Palermo (46° posto), Bologna (52° posto) e Napoli (72° posto). Tra i 12 indicatori ci sono anche mortalità, speranza di vita, diffusione di farmaci per ...

Livello di Salute - per il Sole24 ore Pescara tra province più sane d'Italia : Pescara - Sul podio per miglior Livello di salute si trovano le province di Bolzano, Pescara e Nuoro. Lo stabilisce l'incrocio di ben 12 indicatori diversi per l'"Indice della salute" del Sole 24 Ore. L'incidenza delle malattie in un determinato territorio: la possibilità di curarle attraverso i farmaci, l'accesso alle cure e la disponibilità di personale specializzato, dall'infanzia alla vecchiaia. ...

Assemblea Mondiale della Salute : l’Italia discuterà sui programmi sanitari di emergenza e copertura sanitaria : Oggi si aprirà, a Ginevra, la 72esima Assemblea Mondiale della Salute, l’organo decisionale principale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Si riunirà al Palazzo delle Nazioni Unite, fino al 28 maggio, con le delegazioni dei 194 Stati membri dell’organizzazione. Anche l’Italia sarà presente nonché promotrice di una proposta di risoluzione dell’Assemblea Mondiale della Salute sulla trasparenza delle ...

Indice della Salute : Bolzano - Pescara e Sardegna le aree più “sane” d’Italia : Lo “star bene” premia sardi e lombardi: le province delle due regioni brillano nella graduatoria che vede al primo posto Bolzano e all’ultimo Rieti. A Pordenone mortalità più bassa, a Cagliari più pediatri...

Salute - Italia divisa : differenze geografiche - economiche e sociali influenzano il benessere : Tre Italiani su dieci non credono di godere buona Salute, ma quelli con più “acciacchi” sono le persone poco istruite o che vivono al Sud. E’ quello che emerge dal monitoraggio svolto dalla “Sorveglianza Passi” nel quadriennio 2015-2018, coordinata dall’Istituto superiore di sanità per le ASL. “Nella Salute percepita, nel benessere psicologico e nella qualità di vita, come pure nell’accesso alla ...

Ministero della Salute : “In Italia nessun ritiro delle protesi al seno ruvide” : nessun ritiro dal mercato Italiano delle protesi al seno testurizzate, o ruvide, collegate all’insorgenza di un raro tumore, il linfoma anaplastico a grandi cellule Alcl: “Non si ravvedono motivazioni sufficienti per raccomandare il ritiro dalla disponibilita’ commerciale delle protesi testurizzate e non si pone indicazione alla rimozione della protesi liscia o testurizzata in assenza di sospetto clinico di Bia-Alcl”. Lo ...

Italiani lenti a cambiare per la propria Salute - aumentano i malati cronici e le persone non autosufficienti : Italiani ancora lenti a cambiare abitudini nocive per la salute come fumo, sedentarietà e alimentazioni scorrette, ma nel Bel Paese si muore sempre meno, grazie soprattutto ai miglioramenti nell’assistenza sanitaria e ai traguardi della medicina moderna. Sono questi, in estrema sintesi, i dati emersi dalla XVI Edizione del Rapporto Osservasalute, curato dall’Osservatorio Nazionale sulla salute nelle Regioni Italiane. Un dato rilevante per la ...

Salute : 8 - 6 milioni di italiani consumatori di alcol a rischio - 700mila minori : Otto milioni e 600mila consumatori a rischio, 68mila persone alcoldipendenti prese in carico dai servizi alcologici, 4575 incidenti stradali rilevati soltanto da Polizia e Carabinieri. Questi alcuni dati contenuti nella Relazione al Parlamento sugli interventi realizzati nel 2018 in materia di alcol e problemi correlati, trasmessa dal ministro della Salute Giulia Grillo alle Camere il 29 aprile 2019. consumatori a rischio, minori e over 65 i più ...

Salute : malattie reumatiche autoimmuni per 3 - 5 milioni di italiane - Open day Onda : Per la Festa della mamma torna l’(H)Open day che Onda, Osservatorio nazionale sulla Salute della donna e di genere, dedica alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle malattie reumatiche autoimmuni. Patologie che colpiscono oltre 3,5 milioni di italiane, spesso in giovane età, con un pesante impatto sulla qualità della vita, la Salute riproduttiva e la pianificazione familiare. Il 10 maggio, gli ospedali del network Onda ...

Salute - l’esperto : “Mal di schiena per l’80% degli italiani - aumenta quello da stress” : Non solo discopatie e artrosi. “L’80% delle persone nel corso della vita ha un attacco di mal di schiena. Ma il mal di schiena non è una diagnosi, è un sintomo: il dolore può essere causato da problemi diversi, come ad esempio aneurisma dell’aorta, alcuni tumori o problemi addominali, e persino patologie ginecologiche. C’è poi il mal di schiena da stress, un problema in aumento in questi anni, specie nella popolazione ...

Vaccini - convengono e non solo alla Salute : in Italia la prevenzione farebbe risparmiare 440 milioni di euro : Nel panorama sempre molto dibattuto dei Vaccini, si prospetta un altro punto di vista, quello economico. Infatti vaccinarsi converrebbe e non solo alla salute. Per ogni euro investito in vaccinazione ne tornerebbero 2,50 in termini di gettito fiscale e 20 in termini di risparmi previdenziali. E’ quanto calcola ALTEMS – Alta Scuola di economia e management dei sistemi sanitari – in occasione del convegno “Vaccinarsì consapevolmente… ...

Alimentazione : Censis - per 67% italiani futuro e' piu' Salute che gourmet : Per il 77,3% degli italiani la scienza e le nuove tecnologie sono una risorsa per la sicurezza, la qualita' e l'impatto positivo sulla salute dei cibi. Il giudizio favorevole resta alto per ogni ...

Alimentazione - Censis : per il 67% degli italiani il futuro è più Salute che gourmet : Più salutismo, meno gourmet. In un Paese che invecchia rapidamente, cresce l’attenzione per la prevenzione delle malattie tramite la buona Alimentazione. Per il 66,7% degli italiani in futuro l’attenzione delle persone sarà rivolta sempre di più all’impatto dei cibi sulla salute e meno al gusto. Il salutismo diventa la frontiera più avanzata dello stile alimentare italiano. E’ questo uno dei risultati della ricerca del ...

Berlusconi - la paura per la Salute e le confessioni : “Non posso fermarmi : la Cina è un pericolo per l’Italia” : “Ho accettato anche questa prova affidandomi a Dio e alla professionalità straordinaria del professor Zangrillo, del professor Rosati e dei loro collaboratori“. Così Silvio Berlusconi, intervistato dal Corriere della Sera. “Non si deve aver paura di confessare di aver avuto paura – racconta l’ex premier -. In momenti come quelli che ho passato la fede è davvero preziosa”. “Ho subito ingiustizie enormi, ...