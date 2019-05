Rosa Perrotta smaschera Eliana e Pamela | il nuovo retroscena

Ho paura e tu sarai la mia salvezza! Rosa Perrotta prima del parto : Rosa Perrotta ha paura di diventare mamma e in un post social ha voluto dedicare un pensiero al figlio che aspetta da Pietro Tartaglione. E' stata spesso accusata di aver sovraesposto la sua gravidanza sui social, ma adesso che si accinge a diventare mamma, in un post su Instagram ha confessato tutte le sue paure : “Ho paura. È la prima volta che lo dico a me stessa e forse anche a voi – ha esordito Rosa - . Chi è abituato a lottare ...

Mi spiace per i vostri fegati ma io continuo! Rosa Perrotta e la sexy foto con il pancione : Rosa Perrotta pubblica su Instagram una sua foto con il pancione in bella vista, pienone di like e di commenti positivi... ma in molti non apprezzano il look che non si addice all'ottavo mese di gravidanza. L'ex tronista di 'Uomini e Donne' oggi incinta di otto mesi, ha voluto condividere sui social la soddisfazione di indossare un abito "non premaman" nonostante il pancione : "Ogni volta che riesco ad infilarmi in un vestito non premaman ...

MATRIMONIO PAMELA PRATI E MARK CALTAGIRONE/ Rosa Perrotta 'hanno preso in giro tutti' : MATRIMONIO PAMELA PRATI e MARK CALTAgiroNE, la soap opera prosegue. Dopo Michelle Hunziker, parla Rosa Perrotta: 'hanno preso in giro tutti'.

Sembra una budellona! Gli insulti a Rosa Perrotta per il vestito troppo attillato : La bella ex tronista ha pubblicato sui social una foto con un vestito così aderente (nonostante sia all'ottavo mese) da scatenare critiche e offese da parte dei suoi follower. Rosa Perrotta attaccata dagli hater su Instagram : "Ogni volta che riesco ad infilarmi in un vestito non premaman all’8...(e non capita spesso) sono soddisfazioni!".-- Un outfit molto succinto che alcuni hanno giudicato inguardabile, oltre che volgare. ...

Rosa Perrotta sbotta dopo le critiche sugli esercizi in gravidanza : Rosa Perrotta è stata presa di nuovo di mira sui social: non è al prima volta che l'ex tronista di Uomini e Donne si ritrova a dover controbattere alle critiche per alcuni comportamenti adottati ...

Pamela Prati : Rosa Perrotta svela un dettaglio su Mark Caltagirone : Mark Caltagirone, futuro sposo di Pamela Prati, esiste davvero? Si tratta di una domanda che ormai da tempo si pongono esperti di gossip e non. Ad alimentare i dubbi ci pensa Rosa Perrotta, ormai ex amica della Prati ed ex star dell’agenzia di Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, manager della showgirl. L’ex tronista di Uomini e Donne era stata ospite di Live – Non è la D’Urso, per raccontare l’addio al nubilato ...

Rosa Perrotta : "La gravidanza mi terrorizza" : Rosa Perrotta è tornata a parlare della sua gravidanza e le sue parole hanno lasciato tutti senza parole. Attualmente lei ed il compagno, Pietro Tartaglione, sono in vacanza in Grecia, a Santorini. I ...

Pamela Prati - Rosa Perrotta lascia l'agenzia - Cristiano Malgioglio le risponde : "Ti ho scritto e non mi hai risposto" : Pamela Prati è tornata a commentare il caos mediatico esploso attorno al suo imminente matrimonio in un'intervista rilasciata a Silvia Toffanin, nella puntata di Verissimo andata in onda il giorno della vigilia di Pasqua.In quell'occasione, la showgirl sarda ha confermato il proprio matrimonio con l'imprenditore Marco Caltagirone, ha dichiarato di aver querelato coloro che hanno messo in dubbio la veridicità delle nozze e si è anche ...