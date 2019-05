Roma | preso lo sciacallo che rubò il portafogli al ciclista morto in un incidente

Roma - tensione al presidio di Forza Nuova : studente urla “fascisti m***” e viene preso a schiaffi : le immagini : Prima urla “fascisti merde”, passando in mezzo al gruppo di militanti, poi viene affrontato da un paio di loro, insultato e preso a schiaffi. Il tutto a un metro dalle forze dell’ordine. È successo davanti alla biblioteca di Castro Pretorio, dove una cinquantina di esponenti di Forza Nuova si era riunita per contestare Mimmo Lucano, ospite alla Sapienza di Roma. Cronaca | Di F. Q.. ...

Genoa-Roma 1-1 - El Shaarawy ripreso all'ultimo da Romero. Mirante para un rigore al 95' : 1-1 tra Genoa e Roma con un finale rocambolesco. A Marassi avvio tirato con tante occasioni per entrambe le squadre. Già al 4' è Lapadula su punizione a mandare la palla appena fuori, al 14' ancora ...

Conte si sarebbe preso del tempo prima di replicare alla Roma : starebbe aspettando la Juve : In queste ore l'argomento più dibattuto tra i tifosi della Juventus è quello che riguarda il futuro di Massimiliano Allegri. Infatti, nonostante le parole del tecnico livornese e di Andrea Agnelli in molti pensano che la sua conferma non sia poi così scontata. Per questo motivo proseguono le voci che accostano alla panchina della Juve i nomi di Pep Guardiola e Antonio Conte. Il tecnico salentino a giugno probabilmente tornerà in pista e troverà ...

Preso il piRomane di Oulx : "Così sfogavo la mia rabbia" : È stato arrestato il piromane dei cassonetti che per alcune settimane ha seminato il panico a Oulx, in alta Val di Susa. Si tratta di P.S., un quarantenne incensurato di nazionalità italiana, che ...

Roma - preso tunisino : ha sottratto il figlio alla ex per portarlo in Africa : La scorsa primavera lo straniero aveva portato via con sé il bambino, senza riconsegnarlo alla madre affidataria come da accordi. Intercettato all'aereoporto di Fiumicino, è stato arrestato dai carabinieri nelle scorse ore Federico Garau ? Luoghi: Potenza

Roma - l'agente di Zaniolo : "Sorpreso dalle parole di Totti" : Il giorno dopo la bella vittoria della Roma sul Cagliari, in casa giallorossa tiene banco il futuro di Nicolò Zaniolo . Dopo le dichiarazioni di Francesco Totti sul contratto dell'ex Inter prima della ...

Clan Casamonica - 23 arresti a Roma. Sette donne che avevano preso il potere coi mariti in cella : A distanza di 9 mesi dall’operazione «Gramigna» che aveva portato in carcere 37 componenti del Clan dei Casamonica la procura della Capitale ha fatto il bis. Questa mattina i carabinieri del comando Provinciale, coordinati dall’aggiunto Michele Prestipino e dal pm Giovanni Musarò, hanno arrestato 23 persone tra affiliati e appartenenti al Clan. Seq...

Roma : sorpreso a spacciare nonostante domiciliari - 40enne in manette : Roma – I Carabinieri della Stazione di Roma San Sebastiano hanno arrestato un 40enne Romano, nullafacente, con precedenti, in atto sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per pregressi reati, con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. I Carabinieri transitando in via del Caravaggio, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno notato l’uomo mentre stava affacciato al balcone di casa in ...

Roma : colto in flagranza mentre prova a rubare in supermercato - preso 45enne : Roma – Presso la stazione metropolitana Lido Centro, una pattuglia mista impegnata nell’ambito dell’operazione Strade Sicure, composta da Carabinieri della Stazione Roma Acilia unitamente ai militari dell’Esercito Italiano in forza all’XI Reggimento Bersaglieri del Raggruppamento Lazio Abruzzo a guida Brigata Sassari, hanno bloccato un cittadino marocchino di 45 anni, poco prima sorpreso dal personale di vigilanza ...