La nuova Roma - il Corriere è sicuro : si riparte da Petrachi e Gasperini : Oggi la Roma scenderà in campo contro il Parma, risicate le sue speranze di qualificazione in Champions ma i giallorossi proveranno a tenere accesa la “fiammella” fino all’ultimo. Sarà la serata dell’addio di De Rossi e anche l’ultima di Ranieri. E di tanti altri. Sì, perché secondo quanto scrive il Corriere dello Sport nelle sue pagine, da domani partirà il nuovo corso della Roma. “Ormai – si ...

Roma - Petrachi si dimette da ds del Torino. Futuro giallorosso : Roma, Petrachi giallorosso – Le voci che hanno iniziato a circolare poche settimane fa sono state confermate oggi. Gianluca Petrachi non è più il direttore sportivo del Torino: l’ormai ex dirigente granata ha rassegnato le dimissioni in mattinata liberandosi da ogni impegno con il club di Cairo. Ad attenderlo, ora, ci sarà la Roma, che […] L'articolo Roma, Petrachi si dimette da ds del Torino. Futuro giallorosso proviene da ...

Clamoroso Torino - Petrachi si dimette : la Roma è vicina : Terremoto in casa Torino. Il direttore sportivo Gianluca Petrachi ha rassegnato le dimissioni. Assente alla conferenza stampa di ieri dell’addio di Moretti, Petrachi sarebbe promesso sposo della Roma, che gli fa la corte già da tempo. Da quanto trapela, però, pare che il presidente dei granata Urbano Cairo debba ancora accettare le dimissioni. Lui stesso che, interpellato sull’argomento settimane fa, aveva chiuso ad un ipotesi ...

Il rinnovo di El Shaarawy ed il caso Petrachi : le ultime di mercato in casa Roma : Roma alle prese con due casi caldi, quello del rinnovo di El Shaarawy e l’approdo di Petrachi nel ruolo di ds La Roma deve concludere la stagione al meglio, con la conquista di un posto in Europa al termine di un’annata a dir poco travagliata. Intanto la società si sta muovendo su più fronti per puntellare l’assetto dirigenziale con Petrachi e rinnovare alcune pedine importanti come El Shaarawy. Partendo da ...

Roma - Cairo : 'Petrachi ? A me non lo ha chiesto nessuno' : Cairo, presidente del Torino, mantiene il punto. Almeno finché può. 'Il ds Petrachi lo vogliono tutti? Non lo so, a me non lo ha chiesto nessuno e non ho neanche parlato con lui'. Lo ha detto il ...

Petrachi dà l'addio ai Granata - sarà il nuovo direttore sportivo della Roma : Dopo dieci anni Gianluca Petrachi lascia il Toro e dal primo luglio sarà il nuovo direttore sportivo della Roma. Telenovela ai titoli di coda, ormai, la cui chiusura sarà sancita ufficialmente nei ...

Calciomercato Roma : Con Petrachi dal Torino arriva un difensore? : Calciomercato Roma: Con l’arrivo del DS granata, potrebbe arrivare nella Capitale anche un difensoreCalciomercato Roma / Petrachi / IZZO – La Roma si appresta a chiudere la stagione, che con ogni probabilità la vedrà fuori dalla Champions League.Claudio Ranieri con ogni probabilità non sarà il tecnico della prossima stagione, ma è ancora incerto il futuro della panchina giallorossa. Come riportato da Romanews.eu, però, la ...

Torino : Petrachi può portarsi Izzo alla Roma : Sempre secondo il Corriere dello Sport , uno dei nomi già messi sul tavolo per il mercato è quello di Armando Izzo , difensore che seguirebbe Petrachi dal Torino. Più difficile agganciare Andrea ...

Roma - un affare col Toro per liberare Petrachi : La Roma è pronta a concludere col Torino almeno un affare di mercato per convincere Urbano Cairo a liberare Gianluca Petrachi . Secondo il Corriere dello Sport , per evitare di dover pagare una buonuscita il club giallorosso è pronto ad acquistare dal Torino un giocatore, Meité è il candidato ideale, per liberare Petrachi e affidargli il ruolo di ...

Cairo gela la Roma : 'Petrachi resta con noi - stupito dalle voci' : Insomma, per il presidente del Torino - intervenuto a 'Radio anch'io Sport' su Rai Radio1 - il ds resterà al suo posto anche nel futuro immediato. Come i pezzi da 90 della squadra. 'C'è la volontà di ...

Cairo : «Petrachi-Roma? Non penso sia vero. Può restare al Toro» : ROMA - Il futuro di Gianluca Petrachi è al momento un punto interrogativo. La Roma è molto interessata al direttore sportivo e vorrebbe portarlo nella capitale, ma a bloccare - almeno per il momento - ...

Petrachi alla Roma? Il presidente Cairo la pensa diversamente… : Torino, Urbano Cairo ha parlato del futuro del proprio ds Petrachi, accostato con insistenza alla Roma nelle ultime settimane “Il futuro di Petrachi? Mi sono stupito di tanti articoli. Avendo noi un contratto fino al 2020 e non avendone mai parlato non gli do peso, altrimenti Petrachi, visti i rapporti, me ne avrebbe parlato. Non credo che sia vero e penso che resterà con noi”. E’ la precisazione del presidente del ...

Torino - Cairo : 'Petrachi-Roma niente di vero. La Super Champions? Mancanza di rispetto per il popolo italiano' : Urbano Cairo , presidente del Torino , parla a Radio Rai nel corso della trasmissione Radio Anch'Io lo Sport: 'La Champions? Mancano poche partite e ci sono solo nove punti a disposizione. Mi sembra complicato perché l'Atalanta si è staccata ma dobbiamo pensare a una partita alla volta, senza guardare ...

Roma - Petrachi-Cairo e la partita a scacchi dal finale scontato : partita a scacchi. Da un lato Petrachi, dall'altro Cairo. In mezzo la Roma. La rottura tra i due è insanabile: il problema è capire chi farà la mossa decisiva per liberarsi. Il presidente non perde ...