Roma | derubata la madre di Zaniolo | il calciatore sbotta sui social

(Di giovedì 23 maggio 2019) Paura per ladi Nicolò, nel dettaglio Francesca Costa è stata rapinata questa mattina, per la seconda volta nel giro di un mese. La conferma è arrivata dallo stessodellaattraverso un messaggio sui: “mia mamma per la seconda volta ringrazia chi si è permesso di rubare qualcosa che non gli appartiene – lo sfogo del centrocampista giallorosso in una story su Instagram – Troppo facile vedere una donna sola, minacciarla e di conseguenza derubarla delle sue cose. Poi non lamentatevi…”. CalcioWeb, le ultime notizie e gli aggiornamenti sul calcio italiano ed esteroL'articololadi: ilsuiCalcioWeb.

