Roland Garros | il tabellone femminile | subito Svitolina-Venus!

Roland Garros 2019 - qualificazioni maschili : Stefano Travaglia e Salvatore Caruso accedono al tabellone principale : Ancora belle notizie per il tennis italiano maschile: nel terzo turno delle qualificazioni del Roland Garros Stefano Travaglia e Salvatore Caruso si sono guadagnati l’accesso al tabellone principale dello Slam sulla terra battuta. Travaglia, numero 120 del mondo e testa di serie numero 13 del tabellone delle qualificazioni, ha battuto il belga Steve Darcis, sceso al numero 244 del ranking dopo un 2018 in cui è stato completamente fermo ai box a ...

Roland Garros – Dopo Travaglia - anche Salvatore Caruso in tabellone : Salvatore Caruso ha conquistato il pass per il tabellone principale del Roland Garros Dopo aver superato Brown in tre set Dopo Travaglia, anche Salvatore Caruso ha conquistato il pass per il tabellone principale del Roland Garros per la prima volta in carriera. Salvatore Caruso ha vinto in rimonta il match contro Brown per 4-6 6-4 6-3 andando dunque ad aumentare il contingente italiano nel tabellone dello Slam sulla terra, siamo a quota 8 ...

Qualificazioni femminili Roland Garros 2019 : Jasmine Paolini e Giulia Gatto-Monticone al turno decisivo - fuori Martina Trevisan : Saranno due le giocatrici italiane che tenteranno di acciuffare la qualificazione al tabellone principale del Roland Garros 2019. Nella giornata di oggi, infatti, a vincere i loro match sono Giulia Gatto-Monticone e Jasmine Paolini, mentre non ce la fa a proseguire il proprio cammino Martina Trevisan. Per Gatto-Monticone il successo arriva in rimonta contro l’americana Francesca Di Lorenzo, di chiare origini italiane (e per l’Italia ...

Roland Garros - grande Stefano Travaglia : l’azzurro entra in tabellone : Roland Garros, Stefano Travaglia ha conquistato l’accesso nel tabellone principale del torneo dopo aver battuto Darcis Roland Garros, Stefano Travaglia è riuscito a superare le qualificazioni dello Slam parigino per la prima volta in carriera, andando ad incrementare il contingente azzurro in tabellone. Adesso sono ben 7 gli italiani che disputeranno il torneo, in attesa del completamento delle quali. Quest’oggi Travaglia ha ...

Motori – Peugeot accompagnerà i tennisti (e non solo) al Roland Garros 2019 : Dal 26 maggio al 9 giugno, una vera e propria squadra di modelli Peugeot accompagnerà i tennisti, e non solo, al torneo Roland-Garros Peugeot lancia per il Roland-Garros una nuova campagna di comunicazione che mette al centro la strategia di elettrificazione del Marchio. La campagna, che incarna lo stile di vita della nuova generazione di tennisti rappresentata da Alexander Zverev, Lucas Pouille e Pablo Carreño Busta, presenta Nuova ...

Roland Garros : Genie Bouchard e la singolare richiesta agli organizzatori dello Slam : Roland Garros, Genie Bouchard ha riscontrato un piccolo ‘problema’ all’interno degli spogliatoi: ecco di cosa si tratta Genie Bouchard si appresta a partecipare al Roland Garros, secondo Slam della stagione tennistica. La bella Genie ha però un problema, che ha tentato di risolvere con un messaggio diretto agli organizzatori del torneo. Si tratta della presenza di cornetti all’interno dello spogliatoio, ...

Roland Garros 2019 - i favoriti. Novak Djokovic e Rafael Nadal primi della fila - ma quest’anno non tutto è scontato : Riparte la caccia allo Slam rosso, al Roland Garros. Saranno in 128 a partire nel tabellone principale, ma soltanto uno riuscirà ad alzare al cielo la Coppa dei Moschettieri nella finale del 9 giugno. Quel trofeo l’ha alzato al cielo undici volte Rafael Nadal, che dal 2005 ha mancato l’appuntamento soltanto nel 2009, 2015 e 2016. L’iberico, quando si tratta della terra di Parigi, assume il ruolo di favorito naturale, anche se ...

Roland Garros – Fabio Fognini con i piedi per terra : “ho un piccolo guaio alla gamba - ma chiedo Parigi come regalo per i 32 anni” : Fabio Fognini si prepara al secondo Slam della stagione: la carica del tennista italiano alla vigilia del Roland Garros “Può succedere di tutto, però intanto vorrei giocare al meglio il primo incontro, che è il più importante. Mi propongo di entrare nel modo migliore. Dalla finale di Montecarlo ho un piccolo guaio alla gamba che mi porto dietro. A giorni va meglio, in altri peggio. Sto facendo un trattamento con il laser. A Parigi si ...

Roland Garros 2019 : Rafael Nadal è pronto per il dodicesimo trionfo sul rosso parigino : Era a digiuno di vittorie in tornei dall’Open del Canada di Toronto dello scorso agosto, e addirittura non aveva ancora vinto un torneo sulla terra battuta quest’anno: gli Internazionali d’italia di Roma sono stati per Rafael Nadal il posto migliore per spezzare questa astinenza. Sui campi del Foro Italico si è rivista la miglior versione di Rafa dopo quella un po’ sbiadita di Montecarlo, Barcellona e Madrid e di solito il trionfo capitolino è ...

Tennis - Fabio Fognini alla vigilia del Roland Garros : “Parigi è il mio torneo preferito - voglio lasciare un segno” : Mancano soltanto pochi giorni all’inizio del Roland Garros 2019 e l’esponente principale del movimento azzurro sembra determinato e sicuro. Fabio Fognini ha infatti appena concluso un breve ritiro di tre giorni a San Marino dopo ha potuto lavorare con Corrado Barazzutti per mettere a punto la condizione e sistemare gli ultimi dettagli in vista dell’appuntamento più atteso della stagione. Dalle pagine del Corriere dello Sport il ...

Roland Garros 2019 : il sogno Grande Slam di Novak Djokovic passa dalla terra rossa parigina : Vittoria a Madrid e finale agli Internazionali d’Italia. Con questo bilancio, Novak Djokovic si presenta al Roland Garros 2019. Il numero uno del mondo va a caccia dello Slam numero 16, ma a Parigi il serbo ha trionfato una sola volta in carriera (nel 2016). Sono quattro le finali in totale che il serbo ha fatto sulla terra rossa francese, perdendo la prima nel 2012 con Nadal, poi ancora nel 2014 con lo spagnolo e poi l’anno ...

Roland Garros 2019 - qualificazioni maschili : Salvatore Caruso - Stefano Travaglia e Simone Bolelli al terzo turno : Sei italiani sono scesi oggi in campo per gli incontri di secondo turno delle qualificazioni al tabellone principale del singolare maschile del Roland Garros. Si sono qualificati per il terzo turno Salvatore Caruso, numero 148 del mondo, che malgrado abbia perso una volta il servizio per set ha rifilato un doppio 6-2 al cinese Zhang Ze, e Stefano Travaglia, numero 120, che ha regolato con un doppio 6-4 il croato Nino Serdarusic, numero 299, ...

Qualificazioni femminili Roland Garros 2019 : Giulia Gatto-Monticone supera la russa Varvara Flink in due set : Basta un’ora e 43 minuti a Giulia Gatto-Monticone per superare il primo turno delle Qualificazioni al Roland Garros 2019. La torinese batte la russa Varvara Flink per 7-6(5) 6-3 e al secondo turno giocherà un quasi derby, dal momento che dall’altra parte della rete ci sarà l’americana Francesca Di Lorenzo, i cui genitori sono immigrati italiani, e precisamente di Salerno, negli States. La ventunenne nata a Pittsburgh ha la ...

Roland Garros 2019 : Matteo Berrettini torna per difendere il terzo turno dello scorso anno : L’anno scorso, di questi tempi, Matteo Berrettini era appena entrato nei primi cento giocatori del mondo, dopo una scalata travolgente che nel 2017 gli aveva fatto guadagnare 300 posizioni in un anno. Al Roland Garros si era comportato bene, sventando le minacce del tedesco Oscar Otte e quella, mai da sottovalutare, del lettone Ernests Gulbis, per poi cedere di fronte a Dominic Thiem, non senza togliere un set all’austriaco, poi ...