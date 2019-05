Roland Garros 2019 | Rafael Nadal è pronto per il dodicesimo trionfo sul rosso parigino

oasport

(Di giovedì 23 maggio 2019) Era a digiuno di vittorie in tornei dall’Open del Canada di Toronto dello scorso agosto, e addirittura non aveva ancora vinto un torneo sulla terra battuta quest’anno: gli Internazionali d’italia di Roma sono stati peril posto migliore per spezzare questa astinenza. Sui campi del Foro Italico si è rivista la miglior versione di Rafa dopo quella un po’ sbiadita di Montecarlo, Barcellona e Madrid e di solito ilcapitolino è beneaugurante in vista delnelle otto occasioni in cui ha vinto a Roma si è ripetuto sempre anche a Parigi tranne in un’occasione, e cioè quando lo svedese Robin Soderling nel 2009 creò una delle sorprese più grandi di tutta la storia del tennis eliminando il maiorchino negli ottavi di finale dello Slam sul. Non c’è dubbio chearriva a Parigi in grande fiducia ed èa migliorare i suoi incredibili record. Vale la ...

