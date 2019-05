Roland Garros 2019 | analisi tabellone femminile | Osaka inizio complesso | è nel lato di

Roland Garros – Forfait Camila Giorgi - il polso non dà tregua all’azzurra : è il 13° ritiro stagionale! : Camila Giorgi costretta a cancellarsi dal tabellone principale del Roland Garros: la tennista italiana dà Forfait per i consueti problemi al polso che ne stanno tormentando la stagione Il Roland Garros sta per iniziare, ma per i fan italiani arriva subito una brutta notizia: Camila Giorgi non ci sarà. La tennista marchigiana, numero 31 del ranking mondiale femminile, è stata costretta ad annunciare il suo ritiro dal French Open a causa del ...

Roland Garros 2019 - le favorite del tabellone femminile. Halep difende il titolo. Tante possibili vincitrici - incognita Serena Williams : Manca ormai pochissimo all’inizio del secondo Slam dell’anno. A Parigi è tutto pronto per il Roland Garros 2019 e nel tabellone femminile si prospetta davvero un grande equilibrio, con molte giocatrici che possono ambire al titolo conquistato lo scorso anno da Simona Halep. La rumena si presenta sulla terra rossa francese con l’obiettivo di difendere la vittoria della passata stagione e la nativa di Costanza è probabilmente la ...

Roland Garros - tabellone maschile – Federer contro Sonego all’esordio : tutto facile per Nadal! : Roland Garros, è il giorno dei sorteggi in terra parigina in vista dello Slam sulla terra che terrà gli appassionati col fiato sospeso Roland Garros, tutto pronto per lo Slam sulla terra rossa di Parigi. Come sempre il grande favorito sarà Rafa Nadal, il quale arriva in quel di Parigi dopo la bella vittoria in quel di Roma. Occhio però ai vari Thiem e Djokovic che tenteranno di strappargli lo scettro, così come Roger Federer al suo ritorno ...

Roland Garros 2019 - il sorteggio degli italiani : subito derby Fognini-Seppi - Sonego pesca Federer : E’ stato appena effettuato il sorteggio del tabellone maschile del Roland Garros 2019. Ci sarà subito un derby azzurro al primo turno, con Fabio Fognini e Andreas Seppi che si affronteranno sulla terra rossa parigina. Per il ligure possibile terzo turno con Roberto Bautista Agut e poi successivamente sulla sua strada ci potrebbero Alexander Zverev e Novak Djokovic. Sfortunatissimo Lorenzo Sonego, che farà il suo esordio addirittura contro ...

Roland Garros 2019 - sorteggio tabellone femminile : Simona Halep dalla parte di Naomi Osaka - Kiki Bertens con Karolina Pliskova : A Parigi è andato in scena il sorteggio del tabellone femminile del Roland Garros di tennis: nella parte alta, dal lato della numero uno, la nipponica Naomi Osaka, c’è la romena Simona Halep, numero 3, mentre nella parte bassa, con la numero due, la ceca Karolina Pliskova, c’è l’olandese Kiki Bertens, numero 4. Dopo il forfait di Camila Giorgi non ci sono azzurre con accesso diretto al main draw, dovremo attendere domani la ...

Roland Garros - il tabellone femminile : subito Svitolina-Venus! : Roland Garros, è il giorno dei sorteggi anche tra le donne con un torneo che si prevede essere molto equilibrato ed incerto Roland Garros, l’equilibrio regnerà anche quest’anno? Fare pronostici nel femminile si sa, è davvero molto complesso, dato che le giocatrici che si contenderanno il secondo Slam della stagione sono davvero molte, senza tener conto delle possibili sorprese che non mancano mai. Purtroppo nel femminile è ...

Roland Garros 2019 - qualificazioni maschili : Stefano Travaglia e Salvatore Caruso accedono al tabellone principale : Ancora belle notizie per il tennis italiano maschile: nel terzo turno delle qualificazioni del Roland Garros Stefano Travaglia e Salvatore Caruso si sono guadagnati l’accesso al tabellone principale dello Slam sulla terra battuta. Travaglia, numero 120 del mondo e testa di serie numero 13 del tabellone delle qualificazioni, ha battuto il belga Steve Darcis, sceso al numero 244 del ranking dopo un 2018 in cui è stato completamente fermo ai box a ...

Roland Garros – Dopo Travaglia - anche Salvatore Caruso in tabellone : Salvatore Caruso ha conquistato il pass per il tabellone principale del Roland Garros Dopo aver superato Brown in tre set Dopo Travaglia, anche Salvatore Caruso ha conquistato il pass per il tabellone principale del Roland Garros per la prima volta in carriera. Salvatore Caruso ha vinto in rimonta il match contro Brown per 4-6 6-4 6-3 andando dunque ad aumentare il contingente italiano nel tabellone dello Slam sulla terra, siamo a quota 8 ...

Qualificazioni femminili Roland Garros 2019 : Jasmine Paolini e Giulia Gatto-Monticone al turno decisivo - fuori Martina Trevisan : Saranno due le giocatrici italiane che tenteranno di acciuffare la qualificazione al tabellone principale del Roland Garros 2019. Nella giornata di oggi, infatti, a vincere i loro match sono Giulia Gatto-Monticone e Jasmine Paolini, mentre non ce la fa a proseguire il proprio cammino Martina Trevisan. Per Gatto-Monticone il successo arriva in rimonta contro l’americana Francesca Di Lorenzo, di chiare origini italiane (e per l’Italia ...

Roland Garros - grande Stefano Travaglia : l’azzurro entra in tabellone : Roland Garros, Stefano Travaglia ha conquistato l’accesso nel tabellone principale del torneo dopo aver battuto Darcis Roland Garros, Stefano Travaglia è riuscito a superare le qualificazioni dello Slam parigino per la prima volta in carriera, andando ad incrementare il contingente azzurro in tabellone. Adesso sono ben 7 gli italiani che disputeranno il torneo, in attesa del completamento delle quali. Quest’oggi Travaglia ha ...

Motori – Peugeot accompagnerà i tennisti (e non solo) al Roland Garros 2019 : Dal 26 maggio al 9 giugno, una vera e propria squadra di modelli Peugeot accompagnerà i tennisti, e non solo, al torneo Roland-Garros Peugeot lancia per il Roland-Garros una nuova campagna di comunicazione che mette al centro la strategia di elettrificazione del Marchio. La campagna, che incarna lo stile di vita della nuova generazione di tennisti rappresentata da Alexander Zverev, Lucas Pouille e Pablo Carreño Busta, presenta Nuova ...

Roland Garros : Genie Bouchard e la singolare richiesta agli organizzatori dello Slam : Roland Garros, Genie Bouchard ha riscontrato un piccolo ‘problema’ all’interno degli spogliatoi: ecco di cosa si tratta Genie Bouchard si appresta a partecipare al Roland Garros, secondo Slam della stagione tennistica. La bella Genie ha però un problema, che ha tentato di risolvere con un messaggio diretto agli organizzatori del torneo. Si tratta della presenza di cornetti all’interno dello spogliatoio, ...

Roland Garros 2019 - i favoriti. Novak Djokovic e Rafael Nadal primi della fila - ma quest’anno non tutto è scontato : Riparte la caccia allo Slam rosso, al Roland Garros. Saranno in 128 a partire nel tabellone principale, ma soltanto uno riuscirà ad alzare al cielo la Coppa dei Moschettieri nella finale del 9 giugno. Quel trofeo l’ha alzato al cielo undici volte Rafael Nadal, che dal 2005 ha mancato l’appuntamento soltanto nel 2009, 2015 e 2016. L’iberico, quando si tratta della terra di Parigi, assume il ruolo di favorito naturale, anche se ...

Roland Garros – Fabio Fognini con i piedi per terra : “ho un piccolo guaio alla gamba - ma chiedo Parigi come regalo per i 32 anni” : Fabio Fognini si prepara al secondo Slam della stagione: la carica del tennista italiano alla vigilia del Roland Garros “Può succedere di tutto, però intanto vorrei giocare al meglio il primo incontro, che è il più importante. Mi propongo di entrare nel modo migliore. Dalla finale di Montecarlo ho un piccolo guaio alla gamba che mi porto dietro. A giorni va meglio, in altri peggio. Sto facendo un trattamento con il laser. A Parigi si ...