Robot applicati all’abbigliamento sportivo | il segreto è nell’umidità

(Di giovedì 23 maggio 2019) Un gruppo di ricerca della Columbia University di New York sta studiando il modo per realizzaremorbidi, che non hanno parti meccaniche in movimento, e con la peculiarità di resistere all’umidità, anzi, di sfruttarla per azionarsi e svolgere funzioni quali, ad esempio, aprire e chiudere automaticamente le finestre in base al tasso di umidità. La parte più curiosa della ricerca riguarda l’applicazione nell’abbigliamento: integrando i nuovisi potrebbe far evaporare il sudore più velocemente di quanto avviene oggi con i capi tecnici. Prima di proseguire, bisogna liberarsi del pregiudizio che porta la maggior parte delle persone a identificare uncome un oggetto fisico fatto di metallo, che afferra oggetti, “cammina” o altro. Laica è un settore molto ampio, che in futuro includerà sempre di più prodotti flessibili, che non ...

