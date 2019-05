Roberto Formigoni | la pesantissima richiesta della Corte dei Conti | risarcimento

È stato chiesto un risarcimento di 60 milioni di euro a Roberto Formigoni e alle altre persone coinvolte nel caso di corruzione attorno alla Fondazione Maugeri : La procura lombarda della Corte dei Conti della ha chiesto un risarcimento di 60 milioni di euro all’ex presidente della Regione Lombardia Roberto Formigoni, in carcere dal 22 febbraio, insieme alla Fondazione Maugeri (un ente che sostiene la ricerca nella medicina

Roberto Formigoni - procura Corte dei Conti chiede 60 milioni di euro di danno erariale a imputati del processo Maugeri : Sessanta milioni di euro. A tanto ammonta, secondo la procura lombarda della Corte dei Conti, il danno erariale procurato dall’ex governatore Roberto Formigoni, la Fondazione Maugeri e gli altri imputati nel procedimento sulla vicenda dei finanziamenti erogati dalla Regione Lombardia alla Maugeri fino al 2011. E ora la procura contabile chiede il conto al Celeste, che sul fronte penale è già stato condannato in via definitiva per ...

Roberto Formigoni - notizie drammatiche dal carcere : "Sta male - ecco le sue condizioni" : Ci giungono notizie infauste dal carcere di Bollate. Roberto Formigoni, ex governatore della Lombardia, non se la passa affatto bene. Dietro le sbarre da quasi due mesi per scontare una pena di 5 anni e 10 mesi per corruzione, il settantunenne in un primo momento ha affrontato la detenzione con sere

Roberto Formigoni - struggente lettera dal carcere : il messaggio a Vittorio Feltri : Roberto Formigoni, l'ex governatore della Lombardia, scrive a Libero dal carcere per ringraziare Vittorio Feltri, che ha recentemente scritto un editoriale in suo sostegno che potete leggere qui. In alto la foto della lettera, qui sotto il testo. Carissimo direttore, sono commosso, stupefatto e senz

Vittorio Feltri - perché Sergio Mattarella deve liberare Roberto Formigoni : Non sono una persona nota per l' eccessiva sensibilità. Eppure sono quaranta giorni che fatico a prendere sonno. Per la maggior parte dei colleghi imbrattacarte, che da cronisti si sono trasformati in allegri questurini, sarò, una volta saputa la ragione della mia agitazione notturna, oggetto di sch

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta 5 fake news : è vero che Roberto Formigoni deve uscire subito dal carcere? : E’ vero che Roberto Formigoni deve uscire subito dal carcere perché non gli si può applicare retroattivamente la legge spazzacorrotti? E’ vero che l’assessore capitolino M5S Daniele Frongia fa parte delle rete corruttiva di Marcello De Vito per lo Stadio della Roma insieme alla sindaca Virginia Raggi? E’ vero che Luigi Zanda del Pd ha proposto di equiparare gli stipendi dei parlamentari italiani con quelli dei ...

Roberto Formigoni resta in carcere - corte d’appello respinge istanza difesa : La corte d’appello di Milano ha respinto la richiesta avanzata dalla difesa di Roberto Formigoni di dichiarare l’inefficacia dell’ordine di carcerazione firmato dal sostituto procuratore di Milano Antonio Lamanna in base al quale lo scorso 22 febbraio l’ex governatore lombardo 71enne è finito in carcere a Bollate per scontare la pena definitiva di 5 anni e 10 mesi per corruzione, nell’ambito del caso Maugeri-San Raffaele. L’ex senatore ...

Roberto Formigoni - negati i domiciliari. Il dramma in carcere : in cella il letto è troppo corto : Roberto Formigoni viene continuamente umiliato. Non solo gli sono stati negati i domiciliari ma ora il procuratore generale Antonio La Manna, dice che l'ex governatore lombardo più che in carcere si trova in vacanza a spese dello Stato da quando è diventata definitiva la condanna a cinque anni e die