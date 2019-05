Reddito di cittadinanza | si può rinunciare?

Trani - sgomberata una famiglia che aspetta il Reddito di cittadinanza. Ecco la doppia faccia dello Stato : Alle 5 di mattina, lo Stato arriva nella casa di P., troppo presto e troppo tardi allo stesso tempo. Presto perché non è il caso di mettere in scena un’azione eclatante per sgomberare una famiglia di marito e moglie con cinque bambini a Trani. Tardi perché quella famiglia con i bambini doveva già essere in una casa assicuratagli dai servizi sociali e non in un locale da loro occupato abusivamente. Il locale era la vecchia abitazione di un ...

Reddito di cittadinanza - arriva il simulatore Inps per sapere quanto ti spetta : A partire dal mese prossimo chi farà domanda per il Reddito di cittadinanza saprà in anticipo quanti soldi riceverà sulla card, grazie a un nuovo simulatore fai da te...

Palermo - prende il Reddito di cittadinanza ma lavora in nero : denunciato operaio. Secondo caso nelle ultime due settimane : prendeva il reddito di cittadinanza ma nel frattempo lavorava in nero. È il Secondo caso di truffa segnalato in pochi giorni da LiveSicilia. Entrambi a Palermo. Ieri, i carabinieri di Partanna Mondello hanno denunciato un palermitano di 52 anni che aveva ottenuto la carta prevista dal governo ma allo stesso tempo lavorava in nero presso una ditta di costruzioni a Sferracavallo, nel palermitano. L’uomo, aveva già ricevuto trecento euro ...

Reddito di cittadinanza - "grande successo" o mezzo flop? Tridico va al contrattacco : Il presidente dell'Inps risponde a chi lo accusa di essere filogovernativo ("critiche miserabili") e torna a tessere le lodi...

Truffa a Catanzaro - prendevano la pensione di parenti morti e anche il Reddito di cittadinanza : Due persone denunciate per Truffa ai danni dell’Inps a Catanzaro. Riscuotevano da molti anni la pensione, rispettivamente della madre e della suocera entrambe decedute, e uno di loro aveva anche presentato domanda per la percezione del reddito di cittadinanza ottenendo un ammontare complessivo di oltre 1300 euro mensili.Continua a leggere

Reddito di cittadinanza - dal 24 giugno parte la seconda fase : corsi e convocazioni : Da aprile molti italiani in gravi e comprovate situazioni di disagio reddituale, patrimoniale, sociale e lavorativo hanno iniziato a percepire il Reddito di cittadinanza. Per fine maggio o al massimo per i primi giorni di giugno, l’Inps dovrebbe aver già predisposto la nuova tornata di pagamenti per chi lo ha già percepito il mese scorso. Infatti l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale dovrebbe dare disposizione a Poste Italiane di effettuare ...

Reddito di cittadinanza - il paradosso della card di Poste Italiane : prelievi e bonifici si pagano : Il Reddito di cittadinanza viene erogato tramite delle card di Poste Italiane. Queste tessere hanno la stessa funzione delle PostePay e, paradossalmente, anche le stesse commissioni. Infatti chi riceve denaro perché è sotto la soglia minima di povertà è costretto a pagare un euro per ogni prelievo o bonifico.Continua a leggere

Reddito cittadinanza e ‘Dl Crescita’ - l’Istat certifica il flop : spinta limitata a consumi : Dopo l'Ocse, anche l'Istat non porta buone notizia per l'Italia. Per l'anno corrente si prevede un moderato incremento dei consumi delle famiglie e delle Isp sostenuto dall'aumento del monte salari e, in misura limitata, dalle misure sul Reddito di cittadinanza. Lo rende noto l'Istat nel rapporto sulle prospettive per l'economia italiana nel 2019. Per quanto riguarda gli investimenti nel 2019, secondo il rapporto sulle prospettive per l'economia ...

Luigi Di Maio - il Reddito di cittadinanza e la "tassa nascosta" sui prelievi : commissioni - brutta sorpresa : La "tassa nascosta" sui prelievi con la tessera del reddito di cittadinanza. Il Corriere della Sera nota "l'incongruenza" legata alle commissioni per i bonifici effettuati utilizzando il sussidio fornito dal governo e "firmato" M5s. Si paga "un euro per ogni prelievo da Postamat e un euro e 75 cente

L’Istat taglia le stime della crescita : “Dal Reddito di cittadinanza una limitata spinta ai consumi” : Da +1,3% a +0,3%: L’Istat ha tagliato le stime del Pil per quest’anno. Una «forte revisione» delle previsioni di crescita rispetto ai dati rilasciati a novembre, spiega l’Istituto, sottolineando inoltre il «deciso rallentamento» a confronto con l’anno precedente (+0,9%). Si tratta di una stima superiore a quelle contenute nel Def (+0,2%) e nell’ult...

Reddito di cittadinanza - prelievi a pagamento con la card : Per ogni prelievo effettuato con la card del Reddito di cittadinanza (una PostePay ricaricabile) è prevista una commissione...

Lavorava in nero e prendeva il Reddito di cittadinanza - beccato furbetto a Sferracavallo : Puntuale, ogni mattina, usciva da casa molto presto per andare a lavorare in nero in un cantiere edile a Sferracavallo, a Palermo. Peccato, però, che il dipendente – un palermitano di 52 anni, che è stato denunciato- percepisse il reddito di cittadinanza per il quale gli era stata già corrisposta la somma di 300 euro, peraltro un anticipo dei 1200 a cui per legge aveva diritto. È il cuore della nota borgata marinara a fare da sfondo al ...

Cazzola : "Il miliardo risparmiato con Reddito cittadinanza? Vada a taglio cuneo fiscale" : Roma, 21 mag. (Labitalia) - "Dovrebbe essere destinato al taglio del cuneo fiscale, insieme alle r[...]

Reddito di cittadinanza - non verrà esteso ai senza tetto : bocciato l’emendamento alla Camera : I senza tetto non potranno accedere, almeno per il momento, al Reddito di cittadinanza. Ad aprire a questa possibilità era stato il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, suggerendo anche le due possibili strade da seguire. Ma ora un emendamento di Walter Rizzetto (Fdi) che avrebbe introdotto questi due criteri è stato dichiarato inammissibile, negando la possibilità ai senza fissa dimora di accedere alla misura.Continua a leggere