Quintetti All-NBA 2018-2019 | Antetokounmpo e Harden fanno il pieno di voti | ‘bocciati’

(Di giovedì 23 maggio 2019) L’NBA ha reso noti i risultati delle votazioni per iAll-NBAnel First Team con 500(il massimo) a testa: Durant nella seconda squadra, nella 3ª LeBron Mentre la stagione NBA si avvia verso la conclusio, con gli Warriors che aspettano chi fra Milwaukee Bucks e Toronto Raptors sarà l’avversaria che li separa dal terzo anello consecutivo, il mondo NBA ha del nuovo materiale su cui discutere: iAll-NBA. La lega ha reso noto l’esito delle votazioni. Nel first team troviamo Giannise Jamescon 500 punti a testa: avesse votato qualche italiano in più, visto il caso di razzismo delle ultime verso ‘Il Barba’ testimonial Adidas, forse sarebbe andata diversamente. Completano il primo gruppo di giocatori Stephen Curry, stella degli Warriors; Paul George e la sua ...

