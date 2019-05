PSG | Nasser Al Khelaifi indagato per corruzione | i dettagli

sportfair

(Di giovedì 23 maggio 2019)Al, proprietario del Paris Saint German e BeIn Sports, è statoper quanto concerne due pagamenti ‘anomali’ Il proprietario del Paris Saint German e BeIn SportsAl, nei giorni scorsi accostato alla As Roma come possibile futuro acquirente del club giallorosso, è statoper ‘‘ riguardo alla candidatura di Doha per i campionati mondiali di atletica leggera del 2019 in programma dal 28 settembre al 6 ottobre. I magistrati finanziari indagano su due pagamenti per un totale di 3,5 milioni dollari, effettuati nell’autunno del 2011 dalla società Oryx Qatar Sports Investment, di proprietà diAl-Khelaïfi e suo fratello Khalid, a beneficio di una società di marketing sportivo guidata da Papa Massata Diack, figlio dell’ex presidente della Federazione internazionale di atletica leggera Lamine ...

frabia17 : RT @AndreaC57776901: @francefootball lascia stare la Francia e vieni a Roma, Nasser. Ti aspettiamo a braccia aperte. In Francia al PSG ci m… - YankeeGoHome_ : RT @AndreaC57776901: @francefootball lascia stare la Francia e vieni a Roma, Nasser. Ti aspettiamo a braccia aperte. In Francia al PSG ci m… - oscarvalle1984 : RT @claubgarcia: Avevo detto che a Parigi sarebbe stata un estate con tanti cambiamenti importanti al #Psg, non solo tecnici. Aspettiamo pe… -