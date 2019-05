Pronostico Orlando City Vs Los Angeles Galaxy | Mls 25-05-19 e Analisi

lanotiziasportiva

(Di giovedì 23 maggio 2019)– Los, Mls, 13^ Giornata, Sabato 25 Maggio 2019 ore 01.00/ LOS/ MLS /– Il tredicesimo turno di Mls offrirà uno scontro di cartello davvero interessante, ovvero la sfida trae i Los. Entrambe le formazioni cercano punti per restare incollati nella zona playoff, in particolar modo i padroni di casa, indietro nella Eastern Conference.Come arrivanoe Los/ LOS/ MLS – L’viene da un inizio di stagione decisamente negativo, con i padroni di casa già staccati dalla zona playoff. Gli uomini di O’Connor però, dopo una striscia di 3 sconfitte consecutive, sono tornati al successo grazie ad un roboante 5-1 contro Cincinnati, che potrebbe aver dato morale per il proseguo del ...