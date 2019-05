Prof sospesa | oggi l’incontro con Salvini Il ministro | “Lavoro perché torni a scuola”

**Scuola : Prof sospesa - 'ministro non ha potere su decisione provveditore'** : Palermo, 23 mag. (AdnKronos) - "Si sta lavorando per trovare una soluzione anche al problema particolare della sospensione. Tornerò a scuola il 27 maggio, come previsto. Il ministro Bussetti purtroppo ha chiarito anche questo aspetto: non ha potere sulle decisioni prese dal provveditore e c'è un ite

Scuola : Prof sospesa - 'contenta per chiarimento con i ministri' : Palermo, 23 mag. (AdnKronos) - "E' stato messo in rilievo quanto il nostro impegno di docenti sia funzionale alla formazione dei giovani per poter creare i presupposti per una società giusta tollerante, accogliente. Vogliamo formare giovani che siano attenti ai diritti e ai doveri e che siano soprat

Scuola : Bussetti - 'Individuata soluzione per la Prof sospesa' : Palermo, 23 mag. (AdnKronos) - "I tecnici lavorano anche se il ministro non può intervenire. E' stato colloquio e sereno. La soluzione verrà trovata al più presto anzi è giaà stata individuata". Lo ha confermato ai cronisti davanti alla Prefettura di Palermo il ministro all'Istruzione, Marco Bussett

Salvini vede la Prof sospesa : Palermo, 23 mag. (AdnKronos) - "La professoressa sospesa mi ha fatto una bella impressione. Mi ha ricordato una mia docente al liceo". Lo ha detto Matteo Salvini ai giornalisti a Palermo, dopo avere incontrato Rosa Maria Dell'Aria, insegnante sospesa dal provveditore Marco Anello. "Ci siamo confront

Scuola : Salvini - 'la Prof sospesa mi ricorda una mia docente al liceo - bella impressione' : Palermo, 23 mag. (AdnKronos) - "La professoressa sospesa mi ha fatto una bella impressione. Mi ha ricordato una mia docente al liceo". Lo ha detto Matteo Salvini incontrando i giornalisti a Palermo dopo avere visto la docente sospesa dal Provveditore Marco Anello.

Scuola : Salvini - 'Prof sospesa? Si sta lavorando perché tutto torni a posto' (2) : (AdnKronos) - "Ci sono i tecnici che stanno lavorando - prosegue Salvini - La mia indicazione è che la prof torni in aula il prima possibile". Alla domanda se si va verso una sospensione della sospensione, Salvini ha risposto con un secco "sì".

Matteo Salvini incontra la Professoressa sospesa a Palermo : “Tornerà subito in classe” : Sarà revocato il provvedimento di sospensione a Rosa Maria Dell'Aria, la professoressa di Palermo punita per non aver controllato il lavoro dei suoi studenti che hanno accostato le leggi razziali fasciste al decreto sicurezza. Lo ha reso noto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che ha incontrato in prefettura la docente insieme al ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti.Continua a leggere

Scuola : Salvini - 'esagerato provvedimento disciplinare per la Prof sospesa' : Palermo, 23 mag. (AdnKronos) - "Ho ritenuto esagerato fin dal primo momento il provvedimento disciplinare nei confronti della prof sospesa". Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini dopo l'incontro con la professoressa Maria Rosa Dell'Aria, sospesa dalla Scuola per due settimane.

Scuola : Salvini - 'Prof sospesa? Si sta lavorando perché tutto torni a posto' : Palermo, 23 mag. (AdnKronos) - "Si sta lavorando tecnicamente, come è il mio compito, perché tutto torni a posto". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini dopo l'incontro con la professoressa Maria Rosa Dell'Aria, sospesa dal Provveditore dopo il video mostrato dai suoi alunni in classe

Falcone : striscione studenti scuola Prof sospesa - 'Salvini - cosa dovevi dirci? : Palermo, 23 mag. (AdnKronos) - "Salvini, noi siamo qui. cosa dovevi dirci?". E' lo striscione con vernice rossa che campeggia da questa mattina davanti all'Istituto tecnico Vittorio Emanuele Terzo in via Duca della Verdura a Palermo, la scuola in cui insegna la docente sospesa dal Provveditorato per

SCUOLA/ Prof sospesa : social e Nutella possono rimpiazzare la ragione? : L'episodio della docente di Palermo sospesa mostra la grande superficialità dell'informazione e lo scadimento didattico che c'è nella SCUOLA

Scuola : Prof sospesa - Università Palermo 'inquietanti interventi di repressione' (2) : (AdnKronos) - Per questo la sanzione che ha colpito la professoressa "riguarda ognuno di noi. Ogni docente, soprattutto dentro l’Università, è destinatario di tale sanzione: siamo sanzionati perché continuiamo ad offrire conoscenze e riflessioni, continuiamo a chiedere e stimolare riflessioni. Quest

Scuola : Prof sospesa - Università Palermo 'inquietanti interventi di repressione' : Palermo, 22 mag. (AdnKronos) - L'Università degli Studi di Palermo esprime solidarietà alla professoressa Rosa Maria Dell’Aria, la docente dell'Iti Vittorio Emanuele III di Palermo sospesa dall'insegnamento per non aver vigilato su un lavoro dei suoi alunni in cui si paragonava il decreto sicurezza

Sondaggi politici Eumetra : Prof sospesa - il pensiero degli italiani : Sondaggi politici Eumetra: prof sospesa, il pensiero degli italiani Il caso della professoressa di italiano dell’istituto industriale Vittorio Emanuele III sospesa per non aver vigilato sul lavoro dei suoi alunni che nella Giornata della memoria dello scorso 27 gennaio, avevano presentato una videoproiezione nella quale si accostava la promulgazione delle leggi razziali del 1938 al decreto sicurezza del ministro dell’Interno Matteo ...