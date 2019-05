Precari 36 mesi e PAS | decreto e tempistiche | il Miur prende tempo

Scuola - Precariato ultime notizie : pressing per PAS e concorso docenti con 36 mesi : Non si è parlato solo di contratto nell’incontro tenutosi lunedì scorso al Miur tra il governo e i sindacati, ma anche di reclutamento: in una nota congiunta, le sigle sindacali che hanno sottoscritto l’intesa dello scorso 24 aprile hanno sottolineato come si è parlato anche dei molti precari della Scuola con più di 3 anni di servizio, compresi i facenti funzione di DSGA. Pas e concorso docenti con 36 mesi di servizio: il Miur prende ...

Scuola - Precari con 36 mesi : trattative Miur sindacati in corso : Procedono le trattative tra il Ministero e le organizzazioni sindacali per arrivare ad un accordo che porti alla stabilizzazione dei docenti precari con 36 mesi di servizio. Tra due giorni si riunirà nuovamente il Consiglio dei Ministri ma difficilmente si parlerà di Scuola. L’obiettivo finale è quello di arrivare ad inserire un emendamento ad hoc nel prossimo decreto concretezza. Le due possibilità di accesso al ruolo Le parti al tavolo ...

Scuola - Precariato docenti ultime notizie : PAS 36 mesi - pressing per accesso a tutti : C’è grande attesa per l’esito dell’incontro odierno tra Governo e sindacati in merito alla questione del precariato. A questo proposito, il coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti, Rino Di Meglio, ha rilasciato alcune dichiarazione in merito alle possibili soluzioni ‘strappabili’ al Miur. Fase transitoria abilitante per tutti i docenti con 36 mesi ‘Auspichiamo che l’incontro di oggi sia risolutivo ...

Scuola - Precariato ultime notizie : attenzione rivolta non solo ai docenti con 36 mesi : Il segretario generale dello Snals, Elvira Serafini, ha diffuso un video all’interno del quale ha voluto fare il punto della situazione in vista dell’incontro di domani, 16 maggio, con le rappresentanze di Governo. Governo-sindacati, attenzione a tutto il precariato ‘Si partirà con un’attenzione particolare a coloro i quali hanno conseguito i 36 mesi di servizio ma non riguarderà solo quei docenti ma tutto il precariato ...

Scuola - Precariato docenti 36 mesi ultime notizie : Pas straordinario - i nodi da sciogliere : La prima sessione di incontri tra Governo e sindacati sul precariato vede al centro dell’attenzione la proposta formulata dal capo di gabinetto del Miur, Giuseppe Chiné. Come riportato dal quotidiano economico ‘Italia Oggi’, la proposta prevede un solo percorso abilitante straordinario per i docenti precari che hanno almeno 36 mesi di servizio, percorso che porterà all’immissione in ruolo. Il numero di docenti ai quali ...

Docenti Precari non abilitati con 36 mesi di servizio : Pas più concorso riservato : I Docenti precari non abilitati con 36 mesi di servizio chiedono ai sindacati, che il 6 maggio si incontreranno con il governo per decidere sui nuovi PAS, di accogliere alcune soluzioni per smaltire il precariato. Tra i gruppi fb dedicati sta girando una lettera che chiede di sottoscrivere una proposta indirizzata al segretario generale della UIL Scuola Pino Turi. Nella missiva chiedono esplicitamente di non essere mischiati nello stesso ...

Stabilizzazione Precari con 36 mesi : le proposte dei sindacati a confronto : Per stabilizzare i docenti precari con 36 mesi di servizio della terza fascia sono state avanzate alcune proposte dalle 3 maggiori sigle sindacali. Al fine di operare un confronto per individuare i punti in comune le specifichiamo di seguito. Obiettivo è quello di condurre velocemente al ruolo i soggetti con esperienza di servizio mediante una soluzione già adottata per i colleghi della seconda fascia. Flc Cgil Occorre istituire una graduatoria ...

Precari con 36 mesi : le condizioni per scongiurare lo sciopero del 17 maggio : In vista dell’appuntamento fissato per il 6 maggio, le principali sigle sindacali hanno sospeso lo sciopero inizialmente programmato per la giornata del 17. Sul tavolo c’è la stabilizzazione dei Precari con 36 mesi di servizio. In conseguenza di questo il Miur ne ha dato comunicazione alla commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. La comunicazione ufficiale della ...

Stabilizzazione Precari con 36 mesi di servizio : sindacati convocati per il 6 maggio : In vista dell’incontro previsto per il prossimo 6 maggio al Miur per approfondire i dettagli inerenti alla Stabilizzazione dei docenti precari con 36 mesi di servizio, il capo di Gabinetto dottor Giuseppe Chinè ha inoltrato la seguente informativa ai sindacati confederali di FLC CGIL – FSUR CISL – FED.UIL – SCUOLA RUA – CONFSAL SNALS – FED.GILDA UNAMS. Come si legge all’interno la convocazione è ...

Scuola - due procedure inutili per salvare i Precari. Anief : basta speculare sui docenti con 36 mesi di servizio : All'indomani dell' intesa Governo-sindacati sottoscritta il 24 aprile a Palazzo Chigi , cominciano a delinearsi i contorni di un progetto fumoso e tutt'altro che risolutivo. Le procedure di ...

Scuola - concorso secondaria ultime notizie : aumenta percentuale posti riservati a Precari con 36 mesi di servizio : Arrivano delle importanti novità per quanto riguarda il prossimo concorso ordinario per la Scuola secondaria di primo e di secondo grado. Secondo un’anticipazione pubblicata nell’edizione odierna del quotidiano ‘Italia Oggi’, il Ministero dell’Istruzione potrebbe aumentare la riserva di posti per i docenti precari con più di 36 mesi di servizio dal dieci per cento ad una percentuale maggiore. In attesa di conferme ...

Vespa (AnDDL) : Modifiche al concorso Precari con 36 mesi sono un contentino : Sulle Modifiche al concorso riservato ai precari della terza fascia con l’esperienza di servizio di 36 mesi cominciano ad affluire le prime reazioni. Dopo il lancio dell’agenzia di stampa AGI inerente i cambiamenti allo studio della VII Commissione Istruzione, preannunciati dal post del senatore Pittoni di cui avevamo già trattato qui, alla redazione è pervenuto il comunicato della Associazione nazionale Docenti per i Diritti dei ...