Hp Omen X 2s - il primo Portatile per gaming con due schermi : (Foto: Hp) Hp Omen X 2s si presenta come il primo portatile dedicato ai gamers con struttura speciale a doppio schermo (dual-screen), una soluzione che pensa non soltanto al lato videoludico, ma anche alla produttività e multimedialità finalmente offrendo qualcosa di diverso a livello di design. A cosa serve il secondo schermo montato a bordo di questo modello? Può offrire un’interfaccia di pulsanti e comandi rapidi da sfruttare durante ...

Portatile per Università : i migliori da comprare : Trovare un Portatile per Università non è sicuramente semplice, tanti hanno limiti di budget ben precisi, e soprattutto ogni Università richiede un determinato livello di potenza di elaborazione. Per questo motivo è importante acquistare un leggi di più...

Portatile per Università : i migliori da comprare : Trovare un Portatile per Università non è sicuramente semplice, tanti hanno limiti di budget ben precisi, e soprattutto ogni Università richiede un determinato livello di potenza di elaborazione. Per questo motivo è importante acquistare un leggi di più...

Portatile a 174€ solo per oggi - Mi8 Lite a 160€ - Mi Pad 4 LTE - OP6T e altri codici sconto! : Banggood è uno store cinese tra i più affidabili online, paragonabile ad esempio a GearBest e simili. Con delle offerte esclusive però, spesso questo e-commerce è da tenere costantemente sott’occhio perché in gradi di regalare leggi di più...