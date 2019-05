Polvere di stelle è il nuovo singolo di Ligabue | un appello all’umanità prima del tour

optimaitalia

(Di giovedì 23 maggio 2019) Si intitoladiildidisponibile da venerdì 24 maggio in rotazione radiofonica. Il brano è contenuto nell'album Start, rilasciato lo scorso marzo, e arriva in radio a poche settimane dall'avvio delnegli stadi italiani.presenterà in concerto le canzoni deldisco anticipato dalLuci d'America, ma anche una selezione di successi del passato, contenuti nei precedenti lavori. Ion questo modo, la scaletta sarà una sorta di best of dell'intero percorso artistico del rocker di Correggio che ancora una volta torna a far festa con i suoi fan storici negli stadi della penisola.Ilè anticipato dal rilascio deldi, atteso in radio già questa settimana. Dopo la pubblicazione del, venerdì 24 maggio, il primo concerto del Liga negli stadi è atteso per il 14 giugno allo Stadio San Nicola ...

