Playoff Serie A Basket – Vittoria per Trieste e Trento | le serie contro Cremona e Venezia

Playoff Serie C - date e orari dei quarti di finale : La Lega Pro ha ufficializzato le date e gli orari dei quarti di finale dei Playoff di Serie C. Gare di andata il 29 maggio, ritorno il 2 giugno. In basso il programma completo. Playoff Serie C ANDATA 29 MAGGIO ORE 20,30 IMOLESE-PIACENZA FERALPISALO’-TRIESTINA CATANIA-TRAPANI AREZZO-PISA RITORNO 2 GIUGNO ORE 20,30 PIACENZA-IMOLESE TRIESTINA-FERALPISALO’ TRAPANI-CATANIA PISA-AREZZO SEGUI CALCIOWEB PER LE ULTIME NOTIZIE IN TEMPO ...

Squalificati Serie B - le decisioni del giudice sportivo dopo i Playoff : stop per due calciatori : Squalificati Serie B – Sono due i calciatori fermati dal giudice sportivo dopo le gare di andata delle semifinali playoff: Armenteros del Benevento e Proia del Cittadella, un turno ad entrambi dopo che avevano fatto terminare la sfida del Tombolato 10 contro 10. I due salteranno la gara di ritorno del Vigorito. Tra le società, ammende a Verona (5.000 euro “per avere suoi sostenitori, al 41° del primo tempo, intonato un coro ...

Pronostico Benevento Vs Cittadella - Playoff Serie B 25-05-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Benevento – Cittadella, Serie B, Playoff, Semifinali, Ritorno, Sabato 25 Maggio 2019 ore 21.00Benevento / Cittadella / Serie B / Analisi – Il Benevento è ad un passo dalla finale di Playoff di Serie B; sabato sera al Vigorito, la formazione di Bucchi ospiterà il Cittadella nel ritorno della semifinale, per difendere il 2-1 dell’andata, maturato grazie alle reti di Insigne e Coda, che hanno ribaltato ...

Sorteggio Playoff Serie C - la diretta live con tutti gli accoppiamenti : Sorteggio playoff Serie C – Nella serata di ieri sono andate in scena partite molto importanti valide per i playoff di Serie C, nel primo match eliminazione a sorpresa per il Catanzaro, ad avere la meglio è stato il Feralpisalò. Qualificazione sul filo di lana per il Catania che ha pareggiato l’iniziale svantaggio contro il Potenza, inutile la rimonta contro l’Imolese per il Monza del presidente Berlusconi. Si qualifica ...

Playoff Serie C - Catanzaro eliminato : il presidente Noto è una furia : Playoff Serie C – Sono andate in scena partite molto importanti valide per i Playoff di Serie C e che hanno regalato clamorosi colpi di scena fino alla fine. Nel primo match eliminazione a sorpresa per il Catanzaro che non è andato oltre il pareggio contro il Feralpisalò, eliminazione per il club calabrese con il presidente Noto furioso al termine della partita: “la partita la stavamo vincendo. Il gol loro da come è nato ...

Risultati Playoff Serie C/ 1turno nazionale : Catania e Arezzo ok - Monza eliminato! : Risultati playoff Serie C: la diretta gol live score delle partite di ritorno del primo turno della fase nazionale, oggi mercoledì 22 maggio,.

Semifinali Playoff Serie B - nel primo atto Verona e Pescara non vanno oltre lo 0-0 [FOTO] : 1/18 Paola Garbuio/LaPresse ...

Basket - Playoff Serie A 2019 - quarti di finale Gara-3 : Sassari vince anche a Brindisi e chiude la serie sul 3-0 : Il Banco di Sardegna Sassari è la prima squadra a qualificarsi per le semifinali dei Playoff di serie A battendo al PalaPentassuglia di Brindisi l’Happy Casa per 92-87 e chiudendo sul 3-0 la serie dei quarti di finale. L’inizio è equilibrato ma sul 9-9 Sassari piazza un terrificante parziale di 12-0, Brindisi però non si fa spaventare e segna 7 punti consecutivi riportandosi a -5, il primo quarto si chiude sul 24-18 per i sardi grazie a Tony ...

Basket - Playoff Serie A : Sassari chiude la serie - Avellino sul 2-1 con Milano : Sidigas Avellino vittoriosa contro Milano, serie adesso sul 2-1 per la squadra campana, non Sassari che attende di conoscere la sua avversaria Sidigas Avellino – A|X Armani Exchange Milano 69-62. I campani non mollano e si portano avanti nella serie contro l’Armani per 2-1. Dopo il primo atto della serie vinto da Avellino, Milano aveva fatto la voce grossa in gara-2 prima di crollare nel primo atto in terra campana. Una gara ...

Basket - Playoff Serie A 2019 : Avellino ha più voglia - batte Milano 69-62 e guadagna il match point per andare in semifinale : Non smette di sognare la Sidigas Avellino: la formazione allenata da Massimo Maffezzoli vince gara-3 con il punteggio di 69-62 su un’A|X Armani Exchange Milano brillante solo a (rari) tratti e tra due giorni, ancora al PalaDelMauro, potrà sfruttare il primo match point a propria disposizione per battere i Campioni d’Italia ed eliminarli dalla corsa allo scudetto. Gli irpini mandano quattro uomini in doppia cifra, con Ariel Filloy top ...

RISULTATI Playoff Serie C/ 1turno nazionale : si torna a giocare! Diretta gol live : RISULTATI PLAYOFF SERIE C: la Diretta gol live score delle partite di ritorno del primo turno della fase nazionale, oggi mercoledì 22 maggio,.

Risultati Serie C - diretta live ritorno Playoff : si giocano le altre quattro gare : playoff Serie C – Si giocano le partite di ritorno dei playoff di Serie C. Sfide importantissime valide per gli ottavi di finale. Ad aprire la giornata, Catanzaro-Feralpisalò: dopo la vittoria dei lombardi dell’andata per 1-0, i calabresi non sono riusciti a ribaltare il risultato nonostante la momentanea rimonta. Finisce 2-2. Il resto del programma alle 20,30: ritorno infuocato al “Massimino” tra Catania e Potenza ...

Risultati Playoff Serie C/ Diretta gol live : Feralpisalò avanti! - 1turno nazionale - : Risultati playoff Serie C: la Diretta gol live score delle partite di ritorno del primo turno della fase nazionale, oggi mercoledì 22 maggio,.

Risultati Serie C - la diretta live delle gare di ritorno dei Playoff : il Catanzaro la ribalta e adesso ci crede : Playoff Serie C – Si giocano le partite di ritorno dei Playoff di Serie C. Sfide importantissime valide per gli ottavi di finale. Ad aprire la giornata sarà Catanzaro-Feralpisalò; si riparte dalla vittoria dei lombardi dell’andata per 1-0. Il resto del programma alle 20,30: ritorno infuocato al “Massimino” tra Catania e Potenza dopo le polemiche che hanno seguito la partita d’andata (1-1); il Monza tenta il ...