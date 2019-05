Playdate è una stramba e adorabile console portatile che accoglierà curiosi giochi indie

eurogamer

(Di giovedì 23 maggio 2019) A volte ci troviamo di fronte a dei progetti a dir poco strani che però sanno affascinare non poco e che sono capaci di inrci parecchio perché sembrano idee spinte da un amore davvero notevole per il videogioco e perché no per l'originalità.è una piccolachedeiunici e originali e che sfrutterà... una manovella.Ci troviamo di fronte a un progetto di nicchia ideato da Panic, sviluppatore e publisher legato a doppio filo acome Firewatch e Untitled Goose Game. Ma come si presenta? Le immagini parlano da sole: un aspetto sicuramente accattivante caratterizzato da una croce direzionale, due pulsanti A e B e uno scherzo da 2,7 pollici bianco e nero ma ad alta definizione. Lapuò contare anche su feature come il wi-fi, il bluetooth, una presa USB-C, una batteria ricaricabile, un jack le cuffie e, come avevamo ...

