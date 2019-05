Perché sugli 80 euro ha ragione Tria ma non se ne farà nulla

ilfoglio

(Di giovedì 23 maggio 2019) Un recente intervento del ministroha rimesso in discussione il “bonus 80” di Renzi. Non è la prima volta cheesprime il suo scetticismo verso questo provvedimento. In un’intervista al Sole 24 Ore dell’agosto scorso aveva dichiarato che “il bonus 80crea complicazioni infinite”,

AnnaAscani : Dice D’Uva, capogruppo @M5S_Camera, che non hanno votato l’IVA agevolata sugli assorbenti perché dobbiamo usare la… - marattin : Emendamenti @pdnetwork - a mia firma - sugli indennizzi ai risparmiatori. Ma se uno è riconosciuto come truffato, p… - AlChiari : RT @StartMagNews: Continua il botta e risposta tra i vertici della #Bce e gli europarlamentari italiani @MarcoValliM5S e @Marcozanni86 de… -