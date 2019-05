Pedofilia e abusi nella chiesa | la Cei introduce l’obbligo di denuncia alle autorità

Pedofilia - sportelli per le denunce e obbligo di segnalazione degli abusi : la legge del Papa contro l’insabbiamento : Papa Francesco rafforza le norme per il contrasto della Pedofilia. Dopo i tre documenti contro gli abusi pubblicati un mese dopo il summit tenutosi in Vaticano, Bergoglio ha emanato una nuova legge per evitare che in futuro questi reati possano essere ancora coperti dalle gerarchie ecclesiastiche, come avvenuto in passato. Tre le novità più importanti che, come le norme precedenti, entreranno in vigore dal primo giugno 2019: l’apertura di uno ...

Pedofilia - abusi su ragazzine minori di 14 anni : 3 arresti in Versilia : Pedofilia, abusi su ragazzine minori di 14 anni: 3 arresti in Versilia Gli arrestati, tutti tra i 50 e i 60 anni, avrebbero compiuto atti sessuali con delle minori nelle loro abitazioni, ma anche in zone appartate e in macchina. L'indagine è nata da una segnalazione ai carabinieri Parole chiave: ...

Pedofilia : abusi su tredicenni - tre arresti in Versilia : Tre uomini, residenti in Versilia, sono stati arrestati dai carabinieri di Viareggio perché ritenuti responsabili di avere avuto rapporti sessuali con ragazzine minori di quattordici anni. Secondo quanto pubblicato da "Il Tirreno" la giudice per le indagini preliminari del tribunale di Lucca avrebbe ipotizzato per i tre uomini anche la possibilità di reiterazione dei reati con altre minori. La vicenda sarebbe venuta alla luce in seguito ad ...

Pedofilia Macerata - catechista condannato per abusi su tre bimbe : Macerata, 17 aprile 2019 - Accusato di avere abusato di tre bambine , è stato condannato a 11 anni e mezzo di reclusione un dipendente delle Poste ed ex catechista , 60enne, residente in un piccolo ...

Pedofilia - Papa Francesco promulga i tre documenti per contrastare gli abusi : Papa Francesco mette in atto la linea della tolleranza zero sulla Pedofilia. Come era stato annunciato al termine del vertice vaticano sugli abusi sessuali sui minori, Bergoglio ha promulgato tre documenti importanti per contrastare questa piaga: la lettera apostolica in forma di motu proprio sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili, la legge sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili dello Stato della Città del ...

Pedofilia - Papa Francesco vara un motu propriu. Obbligo di denuncia per chi sa di abusi su minori e perseguibilità d'ufficio : Obbligo di denuncia per chiunque venga a conoscenza ( tranne in confessione) di abusi ( sessuali e non, quindi anche maltrattamenti e violenze) su minori o su adulti vulnerabili. Procedibilità d'ufficio, competenza del sistema penale vaticano e della Gendarmeria. Prescrizione lunga (vent'anni) che nel caso di abusi su minori scattano a partire dal compimento dei diciotto anni. Divieto di intrattenersi da soli con minori per quanti ...