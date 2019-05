Pedofilia | dall’era Ratzinger e Bagnasco a Bergoglio e Bassetti | così la Cei è passata

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2019) Svolta storica della Cei sul contrasto alla. Per la prima volta, infatti, la Conferenza episcopale italiana ha introdotto “l’obbligo morale” di denuncia alle autorità civili dei casi di abuso sessuale su minori commessi dai sacerdoti. L’assemblea generale della Cei ha, infatti, approvato, per la terza volta in sette anni, le Linee guida per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili nelle quali i vescovi della Penisola si impegnano a trasmettere alle autorità civili le denunce di abusi su minori commesse dai loro preti. È una svolta impensabile fino a pochi anni fa, visto che nelle due versioni precedenti i presuli italiani avevano sempre respinto questa ipotesi. Merito di questo radicale cambiamento di rotta è il recente summit sullanella Chiesa indetto dain Vaticano nel febbraio 2019, e al quale a nome della Cei ha partecipato il suo presidente, ...