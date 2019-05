romadailynews

(Di giovedì 23 maggio 2019) Roma – E’ stata ritirata la proposta didi Andreache avrebbe trasformato le rotazioni degliin posteggi fissi. La notizia arriva dopo una dura protesta in via dei Cerchi, dove glicon 40 furgoni hanno bloccato la circolazione. “Ildellache avrebbe definitivamente ucciso la categoria e’ una grande vittoria che rida’ dignita’”, dice Angelo, vicepresidente di Ana Associazione nazionalee candidato alle elezione europee con la Lega. Poche ore fa anche il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, era intervenuto per bloccare laproposta dal presidente della commissione capitolina Commercio, Andrea. Un intervento, quello di Di Maio, salutato con favore anche da: “Siamo felici che finalmente si sono accorti che a Roma la Raggi stava ...

romadailynews : Pavoncello: ritiro delibera Coia ridà diginità agli #ambulanti: Roma – E’ stata ritirata la… -