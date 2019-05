Paura per il potente “Wedge tornado” che ha toccato terra in Missouri

Salvini : “Toglierei l’abuso d’ufficio. Non posso bloccare 8000 sindaci per la Paura che uno possa essere indagato” : “Toglierei l’abuso d’ufficio: non posso bloccare 8000 sindaci per la paura che uno possa essere indagato. Ci sono sindaci che non firmano niente per paura di essere indagati”. Lo afferma il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, nel salotto di “Porta a Porta”. L'articolo Salvini: “Toglierei l’abuso d’ufficio. Non posso bloccare 8000 sindaci per la paura che uno possa essere indagato” proviene da ...

Eros Ramazzotti supera la Paura - eccolo dopo l’operazione alle corde vocali con Marica Pellegrinelli e i figli : Recentemente Eros Ramazzotti ha messo in apprensione i suoi fan annunciando attraverso il social di non poter proseguire il “Vita ce n’è World Tour” per un’operazione alle corde vocali: “Ho dovuto necessariamente fermarmi per farmi operare alle corde vocali per un problema di inspessimento e per ritornare più forte di prima – ha fatto sapere il cantante – Ora dovrò stare fermo e riabilitarmi per due mesi”. La paura è passato e ...

ELIANA MICHELAZZO/ 'Mai visto Mark Caltagirone - ho Paura per la mia vita' : ELIANA MICHELAZZO a Live Non è la D'Urso rivela: 'Mai visto Mark Caltagirone' e confessa 'Io sono stata la prima vittima di questo sistema'. Dopo queste rivelazioni tema per la sua vita

Porcella - stoccata a Preziosi e Paura per il domani : 'Ha tradito i genoani - la B il buio' : La lotta per restare in Serie A si concluderà domenica sera quando all'Artemio Franchi di Firenze (Fiorentina-Genoa) e a San Siro (Inter-Empoli) calerà il sipario. Il grifone arriva a questa partita da terzultimo in classifica, con un piede in Serie B, ma in caso di vittoria contro i viola potrà cambiare il proprio destino. Se la sorte si rivelasse benevola, al Genoa potrebbe persino bastare un pareggio, nerazzurri permettendo. Anche la ...

Griezmann-Barcellona - Rivaldo senza peli sulla lingua : “per giocare qui serve personalità - alcuni hanno Paura e lui…” : Il grande ex del Barcellona, Rivaldo, lancia una velenosa frecciatina ai danni di Antoine Griezmann: il brasiliano ha messo in dubbio la personalità del francese e il suo adattamento in maglia blaugrana Nel calcio non basta solo il talento. Tanti giocatori hanno reso al di sotto delle attese, vinto meno di quanto avrebbero meritato, perso treni che passano una volta sola, unicamente a causa della loro personalità. C’è chi mette la ...

Proiettile in busta per Salvini. «Non mi fanno Paura - vado avanti» : Una busta con dentro un Proiettile calibro 9, indirizzata a Salvini: la hanno ritrovata al centro di smistamento postale di Roma, in piazzale Ostiense. La busta è stata sequestrata dagli...

Morte Lauda - il pensiero di Binotto : “era un cavaliere senza Paura - mi disse che sarei stato l’uomo giusto per la Ferrari” : Il team principal del Cavallino ha voluto ricordare anche lui Lauda, scomparso la notte scorsa all’età di 70 anni Avversario leale, idolo d’infanzia. Niki Lauda è stato questo e altro per Mattia Binotto, cresciuto assistendo alle imprese del pilota austriaco e di Regazzoni al volante della Ferrari. LaPresse/Photo4 Immagini scolpite nella mente dell’ingegnere reggiano, che ha espresso la propria commozione sul sito ...

Ho Paura e tu sarai la mia salvezza! Rosa Perrotta prima del parto : Rosa Perrotta ha paura di diventare mamma e in un post social ha voluto dedicare un pensiero al figlio che aspetta da Pietro Tartaglione. E' stata spesso accusata di aver sovraesposto la sua gravidanza sui social, ma adesso che si accinge a diventare mamma, in un post su Instagram ha confessato tutte le sue paure : “Ho paura. È la prima volta che lo dico a me stessa e forse anche a voi – ha esordito Rosa - . Chi è abituato a lottare ...

"Grande Fratello" - Paura per Serena : scherza e balla - poi la brutta caduta - : Serena Granato Serena Rutelli ha fatto preoccupare i coinquilini nella casa del Grande Fratello dopo essere scivolata sul pavimento bagnato in prossimità del bagno A poche ore dall'inizio della nuova diretta del Grande Fratello 16, la gieffina Serena Rutelli è tornata a far parlare di sé, diventando protagonista di un momento nefasto. La figlia adottiva di Francesco Rutelli e Barbara Palombelli stava lasciandosi abbandonare ad un ...

Scuola - docente sospesa a Palermo ultime notizie : ‘Perché hanno così tanta Paura?’ : Non accennano a placarsi le polemiche in merito al caso della docente sospesa a Palermo per il video su Matteo Salvini. A questo proposito anche l’onorevole del Movimento 5 Stelle, Lucia Azzolina, ha voluto commentare la vicenda attraverso un post pubblicato su Facebook. ‘Quando insegnavo storia e filosofia ai miei studenti nei trienni delle scuole secondarie superiori – ha esordito la pentastellata – una sola cosa ...

Le notizie del giorno – Accoltellamento Lecce-Pescara - Montella perde la testa - Paura in Serie C : Lecce-Pescara NEL SANGUE, Accoltellamento NELLA NOTTE – Lite tra tifosi del Pescara e del Lecce che è finita con un Accoltellamento. E’ accaduto nella notte nella movida del capoluogo adriatico, in via Conte di Ruvo. Ad avere la peggio è stato un 31enne pugliese finito in ospedale con una ferita tra il petto e l’ascella. Tutto è iniziato quando un gruppo di tifosi del Pescara ha incontrato due ragazzi leccesi che intonavano cori da ...