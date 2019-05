Papa Francesco | l' elemosiniere Krajewski è indagato | un pesantissimo dubbio sul

Papa Francesco - l'ordine ai vescovi sull'emergenza immigrati : "Risolvete voi : non si possono accogliere tutti" : Un pezzo di verità sul pensiero di Papa Francesco sull'emergenza immigrazione in Italia è emerso con prepotenza durante il recente vertice a porte chiuse con i vescovi italiani. A chi ha chiesto al pontefice come poter affrontare il problema dei migranti, il Papa ha risposto secco: "Quello dei migra

Papa Francesco in difesa della biodiversità : “ogni creatura ha una funzione - nessuna è superflua” : Il pontefice ha voluto esprime la vicinanza della chiesa alla tutela della biodiversità, lo ha fatto tramite un tweet. “Ogni creatura ha una funzione, nessuna è superflua. Tutto l’universo è un linguaggio dell’amore di Dio, del suo affetto smisurato per noi: suolo, acqua, montagne, tutto è carezza di Dio.#Biodiversity #LaudatoSi‘”. Si legge nel tweet diffuso oggi da Papa Francesco in occasione della Giornata ...

Ue : Boccia cita Papa Francesco - ‘Europa sia madre’ : Roma,22 mag.(AdnKronos) - Il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia all’assemblea annuale ha citato il discorso di Papa Francesco al Parlamento europeo a proposito di un’Europa che non sia divisiva ma "madre". "Facciamo nostre le parole di Papa Francesco, che qualche settimana fa ha richiamato

Papa Francesco : “Basta con i cuori da funerale - siate gioiosi anche nel dolore. Guardate chi sta peggio” : “Guardate chi sta peggio di voi: andate, cercatelo, vedete come aiutarlo. C’è sempre qualcuno che se la passa peggio”. E “non perdete la gioia, non abbiate un cuore da funerale, ma un cuore allegro, anche nei dolori, anche nei momenti tristi“: “la gioia è speranza in Dio“. E’ l’incoraggiamento che Papa Francesco rivolge alla comunità argentina di Rio Gallegos, che si appresta a vivere un Anno ...

Papa Francesco - retroscena terremoto dal Vaticano : "Bisogna fermare il sovranismo religioso della Lega" : "Nel deserto avanza il sovranismo religioso della Lega". Il retroscena dinamitardo è di Massimo Franco sul Corriere della Sera e proviene direttamente dal Vaticano: la preoccupazione dell'anonimo cardinale è la stessa di Papa Francesco e delle altissimi schiere della Chiesa, Cei in testa. "Abbiamo d

Papa Francesco apre al Sinodo : Vaticano in politica. Cardinale Bassetti : "Vietato disertare alle europee" : Il Vaticano in politica, tutto pronto. Lunedì Papa Francesco ha ufficialmente aperto alla possibilità di un Sinodo della chiesa italiana: "Ho sentito un rumore, ultimamente su questo è arrivato fino a Santa Marta!". L'ironia del Pontefice nasconde le ricadute pratiche di tale accelerazione. Ma il gi

Antonio Socci e la guerra di Papa Francesco a Matteo Salvini : "La chiesa stia tranquilla se nomina Dio invano" : Si può criticare Matteo Salvini come tutti i politici. Ma oggi siamo davanti a una demonizzazione della persona mai vista prima. Salvini sembra l'ossessione collettiva delle élite. È una fissazione, specie sui media. Il partito della demonizzazione pare tarantolato dalla volontà di azzopparlo e scon

Papa Francesco - l'elemosiniere ribelle Krajewski beccato al Viminale : l'incontro con l'uomo di Salvini : Grossa sorpresa al Viminale. l'elemosiniere del Papa, cardinale Konrad Krajewski, è entrato nella sede del Ministero degli Interni. Come riporta il sito Formiche.net, Don Corrado, a 8 giorni dalle polemiche per il suo blitz nel tombino per riallacciare l'elettricità a un edificio occupato abusivamen

Papa Francesco - l'attacco di Daniela Santanchè : "Silenzio sull'invasione islamica" : È la minaccia della cultura islamica in Europa secondo Daniela Santanché uno dei temi più urgenti della campagna elettorale per le elezioni Europee. A L'aria che tira su La7, la deputata di Fratelli d'Italia ha puntato il dito contro la Chiesa e quindi Papa Francesco, che sul tema evidenziato dalla

Papa Francesco imita Luigi Di Maio : no a Matteo Salvini. Ecco perché il leghista si affida alla Madonna : Gli anti salviniani hanno infine individuato il loro leader naturale: in mancanza di meglio si affidano a Papa Francesco. E lui li ricambia con il suo presenzialismo sempre più politico, ingombrante, volitivo e dialettico nei confronti del ministro più amato dagli italiani e più detestato da chi ci

Papa Francesco - Salvini sgancia la bomba : "Cosa mi scrivono via sms suore - vescovi e cardinali sui migranti" : Dopo i fischi dei leghisti in piazza Duomo, Matteo Salvini sgancia un'altra bomba indiretta su Papa Francesco. A Valeggio sul Mincio, per un comizio elettorale, il vicepremier parla anche di migranti e a sostegno della sua linea dura, quella di "porti chiusi", fa una rivelazione. "Frati, suore, miss

Il Ministro dell'Interno contro Papa Francesco : 'I morti in mare sono diminuiti' : Durante il comizio politico di ieri, sabato 18 maggio, tenuto in piazza Duomo a Milano, il leader della Lega, nonché Vicepremier e Ministro dell'Interno del Governo Conte, Matteo Salvini, dopo aver riunito nel capoluogo lombardo tutti i leader dei partiti europei di destra in vista delle imminenti consultazioni elettorali europee del prossimo 26 maggio, ha pronunciato parole molto dure all'indirizzo di Papa Francesco, addirittura fischiato dai ...

Salvini a Papa Francesco : “Bisogna fare - non parlare. I morti in mare sono diminuiti”. Fischi dalla piazza per Bergoglio : Prima la citazione di De Gasperi, secondo cui “un politico deve fare, non parlare”. Poi l’attacco diretto a Papa Francesco: “Anche a sua Santità, che oggi ha detto che bisogna ridurre i morti in mare. Bene, noi li abbiamo ridotti”. Da piazza del Duomo, dove Matteo Salvini ha chiuso la manifestazione in vista delle Europee del 26 maggio, appena è stato nominato Bergoglio si sono levati i Fischi. ...