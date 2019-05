Pamela Prati confessa | Mark Caltagirone non esiste

Pamela Prati torna a Verissimo e confessa : "Mark Caltagirone non esiste" : Pamela Prati è tornata a Verissimo, accompagnata dall'attuale avvocato Irene Della Rocca e da Gabriele Parpiglia. Stavolta - come riporta Dagospia - la showgirl sarda ha vuotato il sacco e ha ammesso che Mark Caltarigone, il suo fantomatico promesso sposo, NON esiste. Durante la registrazione dell'intervista non è stato coinvolto il pubblico in studio: la Prati, visibilmente dimagrita, è scoppiata in lacrime.Gli ultimi aggiornamenti sul ...

Caso Prati : Pamela Perricciolo ricoverata per possibile abuso di farmaci al Gemelli : Sembra esserci un nuovo clamoroso colpo di scena nella vicenda legata al matrimonio mai celebrato di Pamela Prati: il sito di Fanpage, infatti, sostiene che Pamela Perricciolo sarebbe attualmente ricoverata in ospedale per abuso di farmaci. Il portale d'informazione, inoltre, racconta che l'agente sarebbe stata soccorsa nella notte tra il 22 e il 23 maggio nella sua abitazione a poche ore di distanza dall'intervista che Eliana Michelazzo ha ...

Pamela Prati - Dago-bomba : "Sta andando da Silvia Toffanin per Verissimo. Che cosa rivelerà sul suo caso" : Ultim'ora di Dagospia sul caso di Pamela Prati. La showgirl, secondo quanto riporta il sito di Roberto D'Agostino, starebbe andando a Cologno Monzese negli studi Mediaset per registrare la prossima puntata di Verissimo che andrà in onda sabato 25 maggio. "cosa dirà la Prati a Silvia Toffanin?" si ch

Pamela Prati - Tina Cipollari e la lettera di minacce : «Attacca Eliana Michelazzo e ti succederanno cose brutte» : Pamela Prati, il giallo continua. Su Leggo.it le ultime novità. Dopo la confessione-verità (?) di Eliana Michelazzo a Live - Non è la D'Urso, continuano a uscire nuovi colpi...

Eliana Michelazzo : «Non sono lesbica». Pamela Prati sarà a Verissimo : Eliana Michelazzo “Rispetto il mondo gay. Se lo fossi non sarebbe stato un problema“. A parlare è Eliana Michelazzo, l’ormai ex agente di Pamela Prati. Al fine di mettere a tacere lo scoop lanciato qualche ora fa da Dagospia, la manager ha scelto il suo account Instagram per negare di avere intrattenuto, per diverso tempo, una relazione di natura saffica con Pamela Perricciolo, la sua socia nella Aicos Management. Con un ...

Pamela Prati - Valerio Merola : "Eliana Michelazzo è la mente di questa macchinazione". Terremoto a Mattino 5 : Accusa pesantemente Eliana Michelazzo in diretta da Federica Panicucci a Mattino 5 Valerio Merola. Secondo l'opinionista è lei la mente dietro questa farsa del matrimonio di Pamela Prati: "È evidente che la macchinazione l'abbia organizzata lei e anche ciò che ha raccontato su di lei, la mette al

Pamela Prati - parla Guendalina Tavassi : "Anch'io ho avuto il mio Simone Coppi" : Tende ad allargarsi a macchia d'olio lo scandalo legato al caso Pamela Prati - Mark Caltagirone. Dopo le confessioni di diversi personaggi dello spettacolo, da Manuela Arcuri ad Alfonso Signorini, adesso è il turno di Guendalina Tavassi confessare di aver avuto a che fare con qualcuno che ha voluto raggirarla, anche se in questo caso senza successo.La scorsa notte, subito dopo la messa in onda di Live - Non è la D’Urso, l’ex gieffina ha ...

Caso Prati - “Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo sono lesbiche e vivono insieme da anni. Pamela (Prati) è piena di debiti da Bingo” : Elezioni Europee 2019 | Di F. Q.. Europee, un sito per trovare i candidati gay friendly: vincono Pd e Sinistra La vera notizia arriva alla fine di Live-Non è la D’Urso quando il sito Dagospia, che ha svelato il Caso Prati-Caltagirone, con un flash comunica quanto segue: “Non ce la facciamo più a sentire le boiate di Eliana Michelazzo, il trio ha perso ogni diritto ...

Pamela Prati - Federica Panicucci : "La polizia sta indagando sui presunti figli. Potrebbero esserci reati" : "La polizia avrebbe indagato in merito all'esistenza dei figli in affido. Qui ci sono dei reati, tipo sostituzione di persona. Stiamo parlando di una cosa grave in questo caso". Federica Panicucci, in diretta a Mattino 5, entra nel merito del caso di Pamela Prati e della farsa del matrimonio con Mar

Pamela Prati - la bomba di Dagospia su Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo : «Sono state fidanzate per anni» : A pochi minuti dalla confessione fiume di Eliana Michelezzo in diretta a Live non è la D’Urso, Dagospia lancia una bomba e fa una rivelazione choc su Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo. Il sito è stato il primo a non vederci chiaro e a indagare sul matrimonio mai celebrato tra Pamela Prati e Mark Caltagirone. Eliana Michelazzo ha ammesso tutto: «Mark Caltagirone non esiste … Ho denunciato Pamela Perricciolo» in diretta a Live ...

Barbara d’Urso regina del prime time con il caso Pamela Prati : la confessione di Eliana Michelazzo spacca il pubblico : Signori e signore questo è il nuovo confine del trash. Siamo ormai andati ben oltre urletti e liti studiate ad hoc per conquistare il pubblico o i meme sui social, Barbara d'Urso sarà anche la regina del prime time di Canale 5 ma il caso Pamela Prati è ormai passato oltre. Da barzelletta a caso di questo inizio 2019, il presunto matrimonio con il finto Mark Caltagirone indigna adesso il pubblico che, stanco di ridere di questi racconti al limite ...

Barbara d’Urso e il retroscena su Pamela Prati : “Mi fece uno schifo…” : Pamela Prati al centro delle polemiche: Barbara d’Urso fa una rivelazione E’ appena termintato Live Non è la d’Urso. E in questa occasione Eliana Michelazzo ha vuotato il sacco su questa incredibile faccenda inerente al bluff del matrimonio di Pamela Prati e Mark Caltagirone. Ma non è finita qua perchè ad un certo punto è intervenuta Barbara d’Urso, la quale ha rivelato un retroscena su Pamela Prati inerente alla sua ...