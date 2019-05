Pallanuoto | Serie A1 2019 | Posillipo-Ortigia 10-7 | i campani volano in semifinale ed

Pallanuoto - Final Six Serie A1 2019 : non ci sarà Stefano Luongo - squalificato fino al 5 giugno! : Brutta tegola per la BPM Sport Management in vista della Final Six che da domani a Trieste metterà in palio lo scudetto della Serie A1 di Pallanuoto: è stato squalificato per quindici giorni dal Tribunale Federale quella che è la principale bocca da fuoco dell’attacco dei Mastini, ovvero Stefano Luongo. Una squalifica dovuta ai social, per un post polemico apparso su Facebook all’indomani della Final Eight di Coppa Italia (in ...

Pallanuoto - Final Six Serie A1 2019 : Brescia e Pro Recco - a voi! Attenzione ai Mastini… : Domani scatterà a Trieste la Final Six Scudetto della Serie A1 di Pallanuoto maschile: le due favorite sono senz’altro Brescia e Pro Recco, ma questa volta ad aver vinto la regular season, seppur grazie ad una sconfitta a tavolino patita dai liguri, sono stati i lombardi, che avranno così strada abbastanza spianata fino alla Finale scudetto. Brescia infatti è già in semiFinale, dove attende la vincitrice tra Posillipo ed Ortigia, e ...

Pallanuoto - Final Six Serie A 2019 : date - programma - orari e tv. Il calendario completo : A Trieste si terrà da giovedì a sabato la FInas Six Scudetto della Serie A1 della Pallanuoto maschile: Brescia e Pro Recco sono già in semiFinale, mentre non si giocheranno i Play-out. Le prime cinque avranno diritto a disputare le Coppe europee, ma il quinto posto verrà deciso in base alla classifica della stagione regolare. La Rai ha i diritti della manifestazione e trasmetterà su Rai Sport+HD le semiFinali e la Finale della manifestazione, ...

Pallanuoto - Serie A1 2019 : risultati e classifica dell’ultima giornata. Roma vola alla Final Six - Brescia si aggiudica la regular season : Oggi è andata in scena la ventiseiesima ed ultima giornata per il campionato di Serie A1 di Pallanuoto maschile: si è andata dunque a chiudere la regular season. Arrivati gli ultimi verdetti: AN Brescia che vince e sarà la testa di Serie numero 1, davanti alla Pro Recco e alla BPM Sport Management, ovviamente le tre squadre favorite per lo scudetto. Roma Nuoto vince e agguanta la sesta piazza che vale la Final Six. Andiamo a scoprire i risultati ...

Pallanuoto - Serie A1 femminile 2019 : L’Ekipe Orizzonte Catania campione d’Italia! SIS Roma battuta 6-3 : Erano attesissime da mesi, nel grande appuntamento, davanti al pubblico di casa, non hanno tradito le aspettative: alla piscina della Plaia L’Ekipe Orizzonte Catania torna a trionfare nella Serie A1 di Pallanuoto femminile, andando ad imporsi nella finale per 6-3 sulla SIS Roma e cogliendo così lo scudetto, il ventesimo della spettacolare storia della società sicula. Terza posizione che va al Plebiscito Padova, che si impone nella finalina ...

Pallanuoto femminile - Final Six Serie A1 2019 : Catania prova a spodestare Padova - Roma tenta il colpaccio : Tra domani e domenica a Catania si assegna lo scudetto della Pallanuoto femminile: l’Orizzonte Catania e la SIS Roma, rispettivamente prima e seconda alla fine della stagione regolare, entreranno in scena direttamente sabato, mentre domani assisteremo ai quarti di Finale Rapallo-Milano e Padova-Florentia. Per il secondo anno consecutivo il Catania conquista la testa di Serie numero uno per la Final Six, ma questa volta si giocherà il ...

Pallanuoto - Serie A1 2019 : pasticcio della CAF - slitta il verdetto su Pro Recco-Posillipo : Quella di oggi, lunedì 6 maggio, non sarà, al contrario di quanto ci si attendeva, una data molto importante per la Serie A1 di Pallanuoto: era attesa proprio per la data odierna infatti la sentenza della CAF su Pro Recco-Posillipo, gara della seconda giornata che non si disputò a Sori per un problema ad una pedana mobile che si era bloccata. La sentenza non ci sarà: la Corte d’Appello Federale, che si era vista cancellare la prima ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2019 : Catania vince la regular season - retrocede l’F&D H2O : Si è conclusa la regular season della Serie A1 di Pallanuoto femminile, che ha emanato gli ultimi verdetti: come era nelle previsioni della vigilia, non ci saranno i play-out, in quanto ci sono otto punti tra Bogliasco ed F&D H2O, dunque la squadra di Velletri retrocede assieme al Torre del Grifo. vince la regular season il Catania, che va dritto alle semifinali della Final Six scudetto, che si giocherà nel prossimo fine settimana proprio ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2019 : Catania per la vittoria nella regular season - Bogliasco per la salvezza : Si concluderà sabato 4 maggio la regular season della Serie A1 di Pallanuoto femminile, che deve regalare gli ultimi verdetti stagionali, anche se tutti sembrano già scritti. Al Catania basta un punto in casa contro il Verona per certificare il primato in graduatoria, mentre le venete sono aritmeticamente ancora in corsa per un posto nella Final Six, ma al sesto posto dovrebbe arrivare Milano, chiamata ad un difficile scontro con Rapallo. Le ...

Pallanuoto - Serie A1 2019 : il 6 maggio la sentenza della CAF che potrebbe decidere la vincitrice della regular season : Il 6 maggio sarà una data molto importante per la Serie A1 di Pallanuoto: è attesa proprio per lunedì infatti la sentenza della CAF che dovrà decidere su Pro Recco-Posillipo, gara della seconda giornata che non si disputò a Sori per un problema ad una pedana mobile che si era bloccata. In caso di vittoria assegnata a tavolino al Posillipo, i campani chiuderebbero aritmeticamente al quarto posto la stagione e, dando per assunto che il Brescia ...

Pallanuoto maschile - serie B : la Rari Nantes Imperia batte 7-6 la Dinamica Torino/Cronaca e Tabellino : La Rari Nantes Imperia vince 7-6, alla 'Felice Cascione', battendo la Dinamica Torino al termine di una partita incredibile con un finale da film. 28 Aprile 2019 - 12:13 - Imperiapost Nel campionato ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2019 : F&D H2O per non retrocedere - Padova-Roma il big match : Soltanto quattro gare domani per quanto concerne la 17ma giornata della Serie A1 di Pallanuoto femminile: Verona e Bogliasco si sono già scontrate lo scorso 13 aprile nella sfida che ha dato alle venete la matematica salvezza. Anche le liguri potrebbero essere salve domani: saranno spettatrici interessate della sfida tra F&D H2O e Milano, con le padrone di casa che retrocederanno in caso di sconfitta. Il big match di giornata sarà quello tra ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2019 : Arianna Gragnolati bomber davanti alle magnifiche tre dell’Orizzonte Catania : Arianna Gragnolati ha lasciato Rapallo per scegliere Milano e dal punto di vista realizzativo ha avuto ragione: in testa alla graduatoria delle bomber del campionato di Serie A1 di Pallanuoto femminile c’è lei con 47 reti, davanti al trio di Catania che la scorsa stagione aveva monopolizzato il podio: seconda piazza per Arianna Garibotti a quota 44, davanti alla leader della scorsa stagione, Roberta Bianconi, ferma a 40. Giù dal podio la ...