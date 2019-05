Pallanuoto | Final Six 2019 | Sport Management-Roma 14-6 Mastini in semifinale con la Pro

oasport

(Di giovedì 23 maggio 2019) Tutto secondo pronostico: anche senza l’infortunato Damonte e lo squalificato Luongo (squalifica ridotta, sarà in acqua in semie) laasfalta per 14-6 lanel primo quarto die dellaSix Scudetto della Serie A1 diche si sta disputando a Trieste, e domani affronterà la Pro Recco. Questo risultato fa qualificare in Europa Posillipo ed Ortigia, protagoniste del secondo quarto die di giornata. Partita indirizzata al termine del primo quarto, chiuso daisul 4-0 e deciso già a metà gara, con il punteggio sul 7-1. Il divario si allarga ulteriormente al termine della terza frazione, con i lombardi avanti 11-3, ultimi otto minuti in totale controllo per il 14-6 che relega laal sesto posto e spedisce lain semie contro i campioni d’Italia. In assenza di bomber Luongo il cannoniere della serata è ...

