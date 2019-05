Palermo | arrivata la nave della legalità in ricordo di Falcone e Borsellino

Blastingnews

(Di giovedì 23 maggio 2019) Era il 23 maggio del 1992 quando un potente ordigno esplose sull'autostrada A29, nei pressi di Capaci, in Sicilia, uccidendo il giudice Giovanni, sua moglie, Francesca Laura Morvillo, e altri tre agentiscorta. L'attentato, di questo si trattò infatti, destò sconcerto in tutta Italia, e fu deciso dai verticicosca mafiosa nota come "Cosa Nostra". Il giudiceera noto per le indagini proprio sulla criminalità organizzata, in Sicilia e non solo. Un mese dopo, precisamente a Luglio, stessa sorte toccò al giudice Paolo, che venne ucciso in un attentato simile in via D'Amelio, a. Entrambi scomodi, ma oggi proprio nel 27esimo anniversario da quelle stragi di mafia, a, come ogni anno ormai, èla. A bordo ci sono 1.500 studenti: tutti loro sono uniti da un'unico ideale, quello appunto di dire ...

