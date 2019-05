Pagelle Giro d’Italia 2019 | voti dodicesima tappa | Benedetti | la gioia dell’eterno

oasport

(Di giovedì 23 maggio 2019) Ladeld’Italiaha incoronato il gregario di una vita, Cesare, uno dei venticinque componenti della fuga che ha caratterizzato la frazione odierna; esulta anche Jan Polanc, che strappa la maglia rosa al compagno di squadra Valerio Conti. Il Montoso ha iniziato a far capire le condizioni e le intenzioni dei big deputati alla conquista della classifica generale. Tra attacchi, difese e giochi di squadra, andiamo a scoprire idei protagonisti con ledella Cuneo-Pinerolo. Cesare, 10: non si può fare altro che esultare davanti alla vittoria di un uomo che ha passato più di dieci anni da professionista al servizio degli altri, e che all’alba dei 32 anni ha sfruttato l’occasione e il momento giusto per cercare la fuga buona, per non esaurire tutte le forze sul Montoso in vista del traguardo, dove aveva una marcia in ...

