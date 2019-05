Paese | anziana aggredita davanti al cimitero | si cerca il rapinatore

ilgiornale

(Di giovedì 23 maggio 2019) Federico Garau La 78ennne è stata raggiunta alle spalle dal suo aggressore, che le ha premuto una mano sulla bocca per impedirle di urlare. Dopo averla gettata a terra, il criminale si è impossessato della sua borsa per poi fuggire Tanta paura per un'signora di(Treviso),brutalmente per pochi soldi nelle vicinanze delcomunale. Secondo quanto riferito dalla stampa locale, il fatto si è verificato ieri pomeriggio, intorno alle 15.30. La 78enne N.L. si trovava lungo la strada che conduce al camposanto, quando è stata raggiunta ed afferrata alle spalle da qualcuno. L'assalitore, che le ha subito premuto una mano sulla bocca per impedirle di urlare e chiedere aiuto, l'ha strattonata e scaraventata a terra, per poi impossessarsi della sua borsetta. Ottenuto ciò che voleva, il criminale, descritto dalla vittima come un giovane di colore, ha ...

