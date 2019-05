«Orange is the new black 7» | cosa sappiamo del gran finale

vanityfair

(Di giovedì 23 maggio 2019) Game of Thrones (2011 – 2019)The Big Bang Theory (2006 - 2019)Homeland (2012 – 2019)Veep (2012 – 2019)Mr. Robot (2015 - 2019)Jane The Virgin (2014 – 2019)iZombie (2015 – 2019)Unbreakable Kimmy Schmidt (2015 – 2019)Transparent (2014 – 2019)Gotham (2014 – 2019)Una Serie di Sfortunati Eventi (2017 – 2019)Il video diffuso da Netflix è un canto corale di You’ve got time. Vestita ciascuna dei propri abiti di scena, le attrici diis the newcantano la sigla della serie che le ha rese famose. Un pezzetto ognuna, nell’ultimo saluto ai fan. La settima stagione della serie tv, anticipata mercoledì sera dalla diffusione del video con sigla, segnerà la fine di Litchfield. Come, però, è piuttosto complicato da prevedere. https://www.youtube.com/watch?v=LYsEQv 2RNA&feature=youtu.be Quel piccolo trailer diramato da Netflix non svela nulla. Non mostra niente, nessun assaggio della ...

