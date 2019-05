Occupazione femminile | quante donne lavorano nell’ICT? – infografiche

termometropolitico

(Di giovedì 23 maggio 2019)nell’ICT? Il mondo del lavoro è in grande evoluzione in Europa e in Italia. Si assiste a un relativo declino di professioni legate all’industria tradizionale e soprattutto alle costruzioni e a un’ascesa dell’ambito dei servizi. Quelli avanzati soprattutto nel caso dei laureati. Quelli riguardanti l’assistenza alla persona o la ristorazione nel caso degli altri lavoratori. In particolare in molti settori stanno diventando maggioranza o comunque aumentando la propria presenza le. C’è tuttavia un ambito, in realtà importantissimo, in cui la proporzione di lavoratrici di sessorimane particolarmente bassa. E’ quello dell’ICT. Nell’infografica basata su dati Eurostat vediamo la percentuale dtra i lavoratori di questo settore in Europa, Paese per Paese e nel ...

ADM_assdemxmi : RT @TermometroPol: Occupazione femminile, quante sono le donne che lavorano nell'ICT in Italia e in Europa? Sono diminuite negli anni. Perc… - MattiaGallo17 : RT @TermometroPol: Occupazione femminile, quante sono le donne che lavorano nell'ICT in Italia e in Europa? Sono diminuite negli anni. Perc… - TermometroPol : Occupazione femminile, quante sono le donne che lavorano nell'ICT in Italia e in Europa? Sono diminuite negli anni.… -