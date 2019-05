TelevideoRai101 : Ny:ok trasparenza su redditi di Trump - SimoPagliarini : Giuro che adesso UK archie Will.. Canile in stupro .. Forza Resistere Accettate la at da Trasparenza ..anche con i… - pierofilo : Opacità e inganno, altro che trasparenza. -

Via libera dello Stato di New York ad una legge che potrebbe obbligare il presidente Donalda pubblicare le sue dichiarazioni dei. Il provvedimento che il governatore Andrew Cuomo, democratico, si appresta a firmare, consente ai funzionari del fisco di New York di consegnare al Congresso i documenti richiesti sulle finanze del miliardario purché via sia "un legittimo scopo legislativo".I contribuenti americani generalmente presentano una dichiarazione deialle autorità federali e statali.(Di giovedì 23 maggio 2019)