Nuovo Mi Store in arrivo! La prossima tappa è Catania

Xiaomi pronta con un Nuovo Mi Store nel Sud Italia : ecco vantaggi e iniziative : Xiaomi aprirà il primo Mi Store del Sud Italia a Catania, presso il centro commerciale Etnapolis: la cerimonia di inaugurazione sarà sabato 25 maggio alle ore 11:00, ma sono previste altre iniziative. L'articolo Xiaomi pronta con un nuovo Mi Store nel Sud Italia: ecco vantaggi e iniziative proviene da TuttoAndroid.

Stories Untold è il Nuovo titolo gratuito presente nell'Epic Games Store : Dopo World of Goo, per le prossime due settimane all'interno dell'Epic Games Store sarà disponibile a titolo gratuito "Stories Untold".A partire da oggi quindi fino al 30 maggio potrete riscattare questo gioco gratuitamente e rimarrà vostro per sempre. Di seguito potete dare uno sguardo alla descrizione del gioco."Stories Untold è un gioco sperimentale di avventura testuale, che plasma il genere in qualcosa di completamente unico. Si tratta di ...

“Bianco e nero” - in radio e negli store il Nuovo singolo di Annalisa Paolin : ALL MUSIC NEWS “Bianco e nero”, in radio e negli store il nuovo singolo di Annalisa Paolin “Bianco e nero”, il nuovo singolo di Annalisa Paolin, in arte Anny, uscito il 29 aprile in tutte le radio su etichetta Battitorumore/Daigomusic. Sarà presente in tutti i digital stores e piattaforme di streaming. Il brano anticipa il suo primo progetto discografico attualmente in lavorazione, sotto la direzione artistica dei produttori Alberto Rapetti e ...

Ufficiale l’instore tour di Nek per Il mio gioco preferito : tutti gli eventi firma copie per il Nuovo album : Sono ufficiali le date dell'instore tour di Nek legate a Il mio gioco preferito Parte Prima, nuovo album che Filippo Neviani rilascerà il 10 maggio prossimo dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2019 con Mi farò trovare pronto. Le occasioni per avere una firma sulla propria copia dell'album inizieranno direttamente dal 10 maggio, data prevista per l'arrivo dell'album sul mercato, per proseguire in tutta Italia fino alla fine di maggio ...

Google conferma l’imminente arrivo di nuovi dispositivi Android TV con un Nuovo Play Store : Google conferma il proprio impegno su Android TV, che presto sarà disponibile su nuovi hardware e che riceverà un Play Store tutto nuovo. L'articolo Google conferma l’imminente arrivo di nuovi dispositivi Android TV con un nuovo Play Store proviene da TuttoAndroid.

“Alieno” in tutti i digital store il Nuovo album di Alvise Chisari - in radio con il primo singolo estratto “SOS” : ALL MUSIC NEWS “Alieno” in tutti i digital store il nuovo album di Alvise Chisari, in radio con il primo singolo estratto “SOS” Da Venerdi 26 Aprile nelle radio italiane “SOS”, il nuovo singolo del cantautore siciliano Alvise Chisari, primo estratto dall’ album “Alieno”, presente nei principali store digitali. “SOS” è un brano distopico, in quanto narra dell’imminente fine dell’umanità ...

Venezia : presidente del Veneto incontra il Nuovo questore : Venezia, 23 apr. AdnKronos) - Il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia ha incontrato oggi a Palazzo Balbi, sede della Giunta regionale, il nuovo questore di Venezia, Maurizio Masciopinto. Il Governatore ha riconfermato a Masciopinto "la stima della Regione nei confronti della Polizia di Stat

Casola Valsenio. A due mesi dall'apertura stagionale - la piscina comunale avrà un Nuovo gestore : Il Comune di Casola Valsenio, fanno sapere, "attraverso il Servizi sport dell'Unione dei Comuni, dopo aver fatto le necessarie verifiche, ha concesso il nulla osta alla sub-concessione totale dell'...

VLC è di Nuovo disponibile nel Play Store per gli smartphone Huawei : Da qualche tempo la politica aggressiva di Huawei non è più abilitata per impostazione predefinita e alcuni utenti Huawei sono riusciti a installare VLC dal Play Store su Huawei P20 Pro, P30, Mediapad M5 e Mate 20. Gli sviluppatori del popolare lettore multimediale gratuito e open source hanno fatto notare in un tweet che il cambiamento è avvenuto alcuni mesi fa, ma a quanto pare non hanno sentito il bisogno di annunciarlo. L'articolo VLC è di ...

Il Google Play Store si rifà il look su Android : ecco com’è col Nuovo Material Theme : Nelle ultime settimane il Material Theme di Google ha raggiunto Gmail per Android e Google Drive e il prossimo a ricevere il nuovo design potrebbe essere per il Google Play Store con la versione 14.5.52. L'articolo Il Google Play Store si rifà il look su Android: ecco com’è col nuovo Material Theme proviene da TuttoAndroid.

Fabrizio Moro : le date dell’instore tour del Nuovo album “Figli di nessuno” : Potrai ascoltarlo dal 12 aprile The post Fabrizio Moro: le date dell’instore tour del nuovo album “Figli di nessuno” appeared first on News Mtv Italia.

Più vicino l’arrivo sul panorama italiano del Nuovo gestore di telefonia Plintron : Plintron, il più grande operatore virtuale multinazionale basato su cloud, è già apparso nei "radar" di alcuni concorrenti L'articolo Più vicino l’arrivo sul panorama italiano del nuovo gestore di telefonia Plintron proviene da TuttoAndroid.