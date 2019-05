Nuovo allenatore Juventus | Moggi ha le idee chiarissime

Juventus - l’Agi : “Guardiola sarà Nuovo allenatore”. La società bianconera non commenta e il Manchester City smentisce : “Trovato l’accordo tra Pep Guardiola e la Juventus“. Lo scrive l’agenzia di stampa Agi specificando che società e allenatore “avrebbero raggiunto un accordo che impegnerebbe l’allenatore con i bianconeri per quattro anni con un compenso di 24 milioni di euro a stagione“. Anche se la Juventus, contattata dalla stessa agenzia, ha precisato che nella giornata si svolgerà un altro importante evento ...

Juventus - l’Agi : “Il Nuovo allenatore è Pep Guardiola” : “Trovato l’accordo tra Pep Guardiola e la Juventus“. Lo scrive l’agenzia di stampa Agi che specifica che società e allenatore “avrebbero raggiunto un accordo che impegnerebbe l’allenatore con i bianconeri per quattro anni con un compenso di 24 milioni di euro a stagione“. Sempre secondo l’agenzia, la firma è prevista per il 4 giugno mentre la presentazione ufficiale si terrebbe venerdì 14, giorno ...

Svolta Juve - Paratici è in Inghilterra : blitz per il Nuovo allenatore! : Svolta e accelerata improvvisa da parte della Juventus per quel che riguarda la scelta del prossimo allenatore. Secondo quanto riportato dall’odierna edizione de “La Gazzetta dello Sport”, Paratici sarebbe già atterrato a Londra per chiudere il discorso allenatore. Sarri alla Juve? La sensazione è che il tecnico del Chelsea sia in netto vantaggio sui diretti […] More

Guardiola Nuovo allenatore Juventus : firma il 4 giugno - quanto guadagna : Guardiola nuovo allenatore Juventus: firma il 4 giugno, quanto guadagna La notizia è di quelle forti, soprattutto per i tifosi della Juventus, che dopo l’addio di Allegri, nella stagione 2019/2020 potrebbero vedere sedersi sulla panchina bianconera Pep Guardiola, attuale allenatore del Manchester City. Secondo Agi, addirittura, l’accordo sarebbe stato già raggiunto, con tanto di cifre record per l’allenatore spagnolo (si parla di 24 milioni ...

Nuovo allenatore Juventus - parla il cugino di Pochettino : “tutta la famiglia lo spinge in bianconero - si è incontrato con Paratici” : Daniele Pochettino, cugino dell’allenatore del Totteham, ha rivelato dei particolari retroscena riguardanti un possibile arrivo in bianconero del coach degli Spurs Venerdì scorso, la Juventus ha annunciato al mondo intero la separazione con Massimiliano Allegri. La società bianconera e l’allenatore toscano prenderanno strade diverse dopo Sampdoria-Juventus, chiudendo dunque un cliclo straordinario e vincente. La domanda adesso ...

Nuovo allenatore Juventus - dal sito ufficiale arriva un indizio… : Juventus alla ricerca del profilo giusto per la panchina, l’uomo che sostituirà Massimiliano Allegri potrebbe sbarcare a Torino il 14 giugno La Juventus è a caccia del Nuovo allenatore che dovrà prendere la pesante eredità di Massimiliano Allegri. Diversi i nomi fatti in queste ore per la panchina bianconera, intanto arriva un segnale dal sito ufficiale del club che potrebbe avere un’attinenza con l’arrivo del Nuovo ...

Mourinho Nuovo allenatore Juventus?/ 'Repubblica' - 'Mou ha detto no' : i motivi : Mourinho nuovo allenatore Juventus, le ultime notizie: avrebbe la sponsorizzazione di Cristiano Ronaldo. Il giudizio di Biasin.

Juventus - Jurgen Klopp è il Nuovo allenatore ideale : geigenpressing - gol e spettacolo per puntare alla Champions : Juventus alla ricerca del nuovo allenatore ideale,il miglior profilo è quello di Jurgen Klopp: idee tattiche, gol e spettacolo per dare l’assalto alla Champions League Il rinnovo di Massimiliano Allegri sembrava una formalità, ma il finale di stagione della Juventus ha portato con sè diverse spaccature che, giorno dopo giorno, hanno aperto una crepa impossibile da sanare. Il comunicato di venerdì ha messo il tutto nero su bianco: ...

Pistocchi a Radio Kiss Kiss Napoli : “La Juventus ha già scelto il Nuovo allenatore” : Maurizio Pistocchi, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli del cambio in panchina per la Juventus: “Vi sembra possibile che la Juve chiuda tutti i rapporti con Allegri senza avere già un accordo con un altro allenatore? La Juventus è un grande club e se ha deciso di separarsi è perché il tecnico dell’anno prossima l’ha già preso”. Leggi anche : Ceccarini a KK: ” L’Atalanta è una bottega cara, non sará facile per il ...

Nuovo allenatore Juventus - l’indizio di Lippi : “io e Allegri simili. Appena finiranno Champions ed Europa League sapremo…” : A margine dell’Hall of Fame Figc a Firenze, Marcello Lippi ha commentato l’addio fra Massimiliano Allegri e la Juventus, indicando un allenatore in lotta per le competizioni europee come possibile sostituto Con la separazione fra Juventus e Massimiliano Allegri “credo che sia finito un ciclo, e poi per vari motivi che non conosco, perché non ho ancora parlato con Allegri, è stato deciso di non prolungare il rapporto. Non ...

Allenatore Juventus : Inzaghi pista concreta - Conte non tramonta - ma spunta un Nuovo candidato! : Allenatore Juventus ancora da decidere e valutare nel corso delle prossime settimane. La società bianconera pensa al futuro e si prepara a metter le mani sulla nuova guida tecnica in vista del futuro. Come trapelato nelle ultime indiscrezioni, la Juventus starebbe valutando molto attentamente la pista Simone Inzaghi. Un profilo affascinante che potrebbe trovare riscontri […] More