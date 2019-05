Novara | bimbo di 2 anni arriva privo di vita all' ospedale | è mistero

Novara - bimbo di 2 anni arriva morto in ospedale : giallo sulle cause - indagini in corso : Dramma a Novara, dove un bambino di due anni è arrivato morto all'ospedale Maggiore per cause che sono in via di accertamento. Ad allertare i soccorsi sono stati la mamma del piccolo e il suo compagno: i sanitari del 118 hanno provato a lungo a rianimarlo ma nel tragitto verso il pronto soccorso le sue condizioni sono precipitate. Disposta l'autopsia.Continua a leggere