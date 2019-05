Nicolò Zaniolo | l' incubo di mamma Francesca | rapinata di nuovo | l' agguato di due uomini

Roma - rapinata Francesca - la madre di Nicolò Zaniolo : portati via Rolex e contanti : La donna era in viale dell’Aeronautica all’Eur questa mattina intorno alle 10 quando due uomini con il casco si sono avvicinati minacciandola

Nicolò Zaniolo risponde agli assalti della Juve : “ecco cosa farò in estate” : Nicolò Zaniolo ha parlato dei suoi programmi per l’estate per quanto concerne il calciomercato, con la Juventus interessata ”La mia volontà è di restare a Roma, ho ancora quattro anni di contratto e voglio onorare questa grandissima maglia”. Lo ha detto il centrocampista della Roma, Nicolò Zaniolo, sul palco del Salone d’Onore del Coni dove ha ricevuto il premio Beppe Viola. ”Che ruolo preferisco? Dove mi fa ...

La mamma di Zaniolo difende Nicolò : 'Non ha mai detto che andrebbe alla Juve. Lasciatelo sereno' : La mamma di Nicolò Zaniolo corre in aiuto del giovane centrocampista al centro delle polemiche per una presunta frase pronunciata in una discoteca a Sarzana: 'Chi non ci andrebbe alla Juve?', le ...

?Nicolò Zaniolo minacciato di morte sui social - lo sfogo del calciatore : Nicolò Zaniolo minacciato di morte sui social, lo sfogo del calciatore Nicolò Zaniolo è un calciatore italiano nato a Massa il 2 luglio del 1999. Dopo essere cresciuto calcisticamente nella Fiorentina, attualmente gioca nella Roma. E dopo una parte di stagione che l’ha visto protagonista in positivo con la maglia giallorossa e anche in Nazionale, sta attraversando un periodo poco esaltante. Fatto per il quale, come è normale che ...

Roma - mamma Zaniolo : 'Nicolò vale 60 milioni? Ancora non ci crediamo... Scaramanzie? Dita incrociate per tutta la partita' : 'Se mi fa impressione sapere che mio figlio ora potrebbe valere anche 60 milioni di euro? Un po' sì, il valore è tanto, noi Ancora non ci crediamo tanto, non ci sembra vero, Ancora non realizziamo del ...

Igor Zaniolo : 'Nicolò è grato a Roma e vuole restare - ma le sirene sono tante' : In soccorso al giovane Nicolò Zaniolo arriva il papà Igor. Dopo la bufera scatenata dalla sue dichiarazioni nel post gara di Roma-Fiorentina : 'Il futuro alla Roma? È un passo importante e voglio ...