Netflix | come accedere alle categorie segrete

Come avere Netflix Gratis per sempre : Netflix è il servizio di tv streaming più famoso al mondo che ti permette di guardare film, serie tv e documentari dove e quando vuoi. Il primo mese è gratuito per tutti e al termine di questo periodo è necessario abbonarsi scegliendo uno dei tre piani piani disponibili. Ma la buona notizia di oggi è che ora è possibile avere Netflix Gratis per sempre grazie a Together Price. Together Price, per chi non lo conosce, è il sistema di pagamento che ...

Mangia batteria l’app Netflix : come risolvere in pochi minuti : Attenti all'app Netflix, che potrebbe star consumando più batteria del previsto, soprattutto a determinate condizioni. Per fortuna non stiamo parlando dell'ultima versione, ma di quelle precedenti (soprattutto dall'iterazione 6.1 in poi), che si sono dimostrato più avide di risorse in background di quello che avrebbero dovuto e potuto ingurgitare, specie a ridosso delle versioni OS più datate del sistema operativo Android. Da un po' di tempo ...

Recensione Dead to me su Netflix - una trama noiosa e superficiale affossa la comedy-non-comedy con Christina Applegate : Che la nuova serie di Liz Feldman con Christina Applegate e Linda Cardellini non ci convincesse del tutto fin dal trailer lo avevamo già anticipato. Quello che non potevamo certo prevedere, però, era che questa presunta dark comedy fosse invece un susseguirsi di episodi così artificiosi e inconsistenti da non potersi definire né comedy né drama, né thriller né soap. Prima di procedere a una Recensione di Dead to me, su Netflix dal 3 maggio, ...

Come rimuovere serie TV da “Continua a guardare” su Netflix : Sin da quando Netflix ha raggiunto anche il nostro Paese, moltissimi utenti si sono dimostrati assolutamente interessati a sottoscrivere un abbonamento. Ciò ovviamente grazie alla moltitudine di serie TV e film (originali e non) offerti leggi di più...

Cast e personaggi di Dead to me su Netflix - dolore e amicizia si intrecciano nella dark comedy con Christina Applegate : Negli ultimi tempi abbiamo sentito parlare spesso di dark comedy. Prodotti non esattamente comici, ma neppure così tragici da poter essere definiti secondo generi tradizionali. Dead to me su Netflix si inserisce in questa zona grigia: è una serie che vuole far riflettere, lasciando però un po' di spazio anche al sorriso. Per farcela si affida a un team creativo di prim'ordine, composto da veterani del mondo comedy a stelle e strisce. I ...

Netflix : come funziona il nuovo audio ad alta qualità : TRIPLE FRONTIER (2019) – dietro le quinte La battaglia per la conquista di quello che un tempo si sarebbe definito “etere” e oggi è lo streaming tv, non passa solo per le (belle) immagini, ma anche per il suono. Lo ha capito Netflix, che portandosi avanti rispetto alla concorrenza sempre più agguerrita, ha appena introdotto l’audio ad alta qualità, per portare – si legge – “l’esperienza sonora a un livello ...

The Hateful Eight su Netflix in versione estesa - il film di Tarantino in streaming come miniserie con nuovi contenuti esclusivi : I fan più accaniti di Quentin Tarantino sapevano e aspettavano da settimane il rilascio della versione estesa di The Hateful Eight su Netflix a partire dal 25 aprile. Ma con l'arrivo della data prevista è spuntata anche un'altra, interessante novità: il western del 2015, scritto e diretto dallo stesso Tarantino, è disponibile in streaming sotto forma di miniserie, in aggiunta alla versione cinematografica tradizionale. Questa versione estesa ...

Recensione Bonding su Netflix - la comedy audace prova a essere coraggiosa ma si perde in un bicchier d’acqua : Due passi avanti e uno indietro, un passo avanti e uno... di lato. La nostra Recensione di Bonding su Netflix non può che evidenziare l'andamento bizzarro di questa nuova comedy, disponibile in streaming sulla piattaforma dal 24 aprile. Perché ciascuno dei sette episodi della prima stagione rivela quanto sia semplice neutralizzare ogni decisione coraggiosa con una scelta uguale e contraria. Ma andiamo con ordine. Bonding è la storia di Tiff ...

Bonding su Netflix : trama - cast e personaggi dell’accattivante dark comedy in streaming dal 24 aprile : Arriva oggi Bonding su Netflix, una dark comedy breve, fresca e ricca di sorprese. A partire dal titolo che, in inglese, inganna in due modi diversi. Innanzitutto a causa del gioco di parole Bonding - bondage, perché la serie ruota solo in parte attorno ai feticismi e al sadomasochismo; e poi perché Bonding, nell'accezione di legarsi o affezionarsi, farebbe pensare a un drama in stile This is us. Invece è tutto diverso. La prima stagione di ...

Come impostare filtro famiglia su Netflix : Netflix offre contenuti adatti a tutti, grandi e piccini. Proprio per l’incolumità di questi ultimi, sulla famosa piattaforma streaming è possibile attivare il filtro famiglia. In questo articolo vi mostreremo Come impostare filtro famiglia su Netflix. leggi di più...

Bonding - la dark comedy di Netflix sul sadomasochismo : Bonding, LA SERIE TV Creata da Rightor Doyle a partire dalla propria esperienza personale, 'Bonding' adotta le forme della commedia nera per portare su piccolo schermo, in modo originale, il mondo ...

Come modificare l’immagine profilo di Netflix : Netflix è il servizio di streaming più utilizzato in Italia e nel mondo e ciò ovviamente grazie agli innumerevoli contenuti su cui può contare. Il suo catalogo infatti si completa di film e serie TV leggi di più...

Come richiedere un film o serie TV su Netflix : Netflix tiene molto ai suoi clienti e fa di tutto per proporre un catalogo aggiornato e capace di accontentare chiunque. A tal proposito il famoso servizio streaming permette agli utenti di richiedere l’inserimento di film leggi di più...