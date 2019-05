Net Insurance è il nuovo sponsor degli arbitri italiani

ilnapolista

(Di giovedì 23 maggio 2019) Siglato questa mattina lashipda parte di Neta partire dal primo luglio 2019 fino al 2023 (con opzione di rinnovo dopo il primo biennio). Il logo della compagnia assicurativa sarà presente sulle maglie di oltre 30.000 fischietti. “Glidi calcio grazie alla loro reputazione di eccellenza internazionale – ha specificato Battista, amministratore delegato della società di assicurazioni quotata in borsa a Milano – rappresentano per noi gli ambasciatori ideali per comunicare al mondo i nostri valori: integrità, rispetto delle regole e indipendenza. Valori fondamentali per Net, posti alla base della nostra offerta di servizi a tutti i nostri clienti. Per noi questa partnership è di una rilevanza strategica fondamentale”. Un accordo che vale circa 1,2 milioni a stagione e che “testimonia – ha detto il ...

