Nel Regno Unito si sono registrate molte difficoltà per gli stranieri che hanno cercato

Samsung Galaxy S10 5G ha finalmente un prezzo : al via i pre-ordini Nel Regno Unito : Samsung Galaxy S10 5G arriverà in Italia tra un mese, ora sono iniziati i pre-ordini nel Regno Unito e il prezzo di listino è piuttosto elevato.

Brexit - Times : “Domani Theresa May annuncia le dimissioni”. Urne aperte Nel Regno Unito per le Europee : Il paradosso delle Urne aperte per votare alle Europee mentre il Brexit party di Nigel Farage viene dato al 37%, in una tornata elettorale a cui dopo il referendum di quasi tre anni fa nessuno avrebbe creduto. La responsabile dei rapporti con Parlamento, Andrea Leadsom, che lascia il governo in protesta dopo il nuovo piano per l’uscita dalla Ue. E a chiudere il cortocircuito del (non) divorzio di Londra da Bruxelles c’è anche ...

Huawei - Vodafone ed Ee annunciano la sospensione dei piani per la vendita di nuovi smartphone 5G Nel Regno Unito : Vodafone ed EE, due aziende britanniche leader del settore della telefonia mobile, hanno annunciato la sospensione dei piani per la messa in vendita nel Regno Unito dei nuovi modelli di smartphone 5G di ultima generazione prodotti dal gruppo cinese Huawei. Entrambe hanno spiegato che la decisione – per ora cautelare e temporanea ma comunque sine die – è legata alle incertezze alimentate dalla battaglia commerciale degli Usa contro ...

Sospeso il lancio di Huawei Mate 20X 5G Nel Regno Unito - continua l'incertezza : Gli operatori telefonici Vodafone UK ed EE sospendono il lancio di smartphone 5G nel Regno Unito, dove cresce il numero di resi.

Napoli - Nella Galleria regno delle babygang i vigili multano le coppie del tango : Diciamocelo con onestà, certe sere passare in Galleria fa venire i brividi di paura: ragazzacci, ubriachi, malintenzionati. Chi l?ha provato sa quant?è orribile...

Nel Regno Unito i negoziati su Brexit tra Conservatori e Laburisti sono falliti : Nel Regno Unito il leader laburista Jeremy Corbyn ha fatto sapere venerdì che i negoziati su Brexit tra Laburisti e Conservatori, iniziati qualche settimana fa per superare lo stallo di Brexit al Parlamento britannico, sono falliti. In una nota diretta

Huawei Mate 20 X 5G è ufficiale Nel Regno Unito - dove sarà in vendita da giugno : Huawei ha annunciato l'arrivo nel Regno Unito di Huawei Mate 20 X 5G, che sarà in vendita a partire da giugno a quasi 1000 sterline.

Le Europee Nel Regno Unito come un secondo referendum : A week is a lifetime in politics. In UK si dice che nella politica, una settimana sia una vita. Di settimane ne sono passate sette dal 23 marzo 2019, quando centinaia di migliaia di persone si sono riversate sulle strade di Londra per manifestare contro la Brexit.Milioni di persone hanno firmato petizioni per un secondo referendum. Ma quello slancio di speranza per poter cambiare direzione sembra essere svanito. O per meglio dire, sperperato da ...

Veterinaria Nel Regno Unito. “Se potessi tornerei domani - ma sono terrorizzata. Qui anche a 60 anni puoi cambiare lavoro” : “In Italia siamo molto esterofili, pensiamo che altrove sia tutto meglio. Con il tempo capisci che non è così”. Elena Pedretti lo dice con tredici anni di esperienza nel Regno Unito: arrivata come giovane Veterinaria dopo aver vissuto all’università un’odissea di fondi spariti, tagli alla ricerca, pubblicazioni firmate con i nomi di altri. Elena adesso ha 45 anni e lavora per una clinica di un grande gruppo veterinario: ...

Lavoro - al Sud 900mila i disoccupati da più di 12 mesi. Più che in tutta la Germania o Nel Regno Unito : L’Italia è il paese d’Europa con più disoccupati di lungo corso, cioè persone in cerca di Lavoro da oltre 12 mesi. Secondo i dati di Eurostat, sono 1,6 milioni. Sebbene in diminuzione rispetto al 2017 di circa 80mila unità, anche per quanto riguarda i giovani, è il dato più alto registrato in Ue. Si conferma anche la grande frattura tra le regioni del Nord e il Meridione. Se sommiamo i disoccupati da oltre un anno presenti nel Sud, ...

Londra crede ancora Nelle favole : è nato il figlio di Henry e Meghan - Regno Unito fa festa : 'Lo mostreremo al mondo nei prossimi giorni'. "È stata la più grande esperienza che potessi mai immaginare. Quello che le donne sono in grado di fare va al di là della comprensione umana. Siamo ...

Google Pay e Apple Pay supportati da alcuni servizi governativi Nel Regno Unito : Il governo britannico ha deciso di accettare come metodi di pagamento per i servizi offerti anche soluzioni come Google Pay e Apple Pay. Ecco tutti i dettagli

Cosa succede con le elezioni europee Nel Regno Unito? : C'è grande confusione e incertezza, come con tutto quello che circonda Brexit: se alla fine si dovesse votare, secondo i sondaggi vincerebbe il nuovo partito di Farage