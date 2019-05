Nel primo trimestre boom contratti stabili rispetto al 2018 | +126%

Elon Musk costruirà il suo primo tunNel sotterraneo a Las Vegas : las Vegas skyline (foto: Getty Images) Il tunnel sotterraneo di Elon Musk, lanciato col progetto di The Boring Company – nato da un tweet dello stesso Musk che si pensava niente più che una boutade, all’inizio del 2017 – aggancia le automobili a un carrello e le spara a una velocità di più di 200 km/h, arriverà a Las Vegas. Il Las Vegas Convention and Visitors authority, l’ente che promuove il turismo nel Nevada, ha approvato un ...

Il revival di The L Word - in uscita Nel 2019 - ha un nuovo titolo e un primo poster : arriva la Generazione Q : Una delle serie a tema LGBTQ più innovative ed attraenti della tv sta per tornare con un revival e un nuovo titolo, The L Word: Generation Q. La scelta di parlare nel titolo di una Generazione Q è probabilmente un preludio al fatto che i personaggi si identificheranno come "queer" - termine usato per persone che non si riconoscono in uno specifico orientamento sessuale o identità di genere, ma che sono al di là delle etichette create dalla ...

Semifinali playoff Serie B - Nel primo atto Verona e Pescara non vanno oltre lo 0-0 [FOTO] : 1/18 Paola Garbuio/LaPresse ...

LIVE Italia-Thailandia 1-0 volley femminile - Nations League in DIRETTA. Dominio azzurro Nel primo set : 25-13 : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Thailandia, secondo match valido per la Nations League 2019 di volley femminile. Le azzurre proseguono la loro avventura nella competizione internazionale itinerante, nel Palasport di Opole contro la squadra asiatica che ha già affrontato l’Italia due volte nell’ultima settimana, a Montreux vincendo al debutto e perdendo la finale per il terzo posto: si preannuncia una partita ...

LIVE Italia-Polonia volley femminile - Nations League 2019 in DIRETTA : 10-15 - le azzurre cercano l’allungo Nel primo set : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Polonia, match valido per la Nations League 2019 di volley femminile. Le azzurre incominciano la loro avventura nella prestigiosa competizione internazionale, il cammino parte da Opole contro le agguerrite padrone di casa desiderose di mettersi in luce di fronte al proprio pubblico: si preannuncia una partita molto complessa per le ragazze del CT Davide Mazzanti, desiderose di iniziare con il ...

Dl Sicurezza bis - Di Maio : “Lo facciamo perché qualcuno si è dimenticato qualcosa Nel primo provvedimento” : “Sul decreto Sicurezza bis è in corso una interlocuzione tra il governo e il Quirinale per eliminare alcuni dubbi di incostituzionalità. Finchè non saranno risolti questi dubbi è inutile parlarne in Consiglio dei ministri”. Così il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, durante la presentazione, al Tempio di Adriano, della Fase 2 del governo del cambiamento, che frena davanti ai desideri di Matteo Salvini di voler approvare ...

La sai l'ultima - ci saranno tre jolly. Nel cast Geppo Show - Uccio De Santis primo ospite (Anteprima Blogo) : Tre capitani e altrettanti jolly. Prende forma il format della nuova edizione de La sai l’ultima?, che tornerà in onda a partire dal prossimo 4 giugno dopo undici anni di stop.Sei puntate, non in diretta, che vedranno come sempre al centro della scena barzellettieri provenienti da tutta Italia. Questi andranno a formare tre squadre, “allenate” da Maurizio Battista, Biagio Izzo e Gianluca ‘Scintilla’ Fubelli. ...

Annunciato The Elder Scrolls : Call to Arms - il primo gioco da tavolo ambientato Nel mondo fantasy di Bethesda : Molto probabilmente l'attesa per il sequel di The Elder Scrolls V: Skyrim sarà abbastanza lunga, il titolo non sarà nemmeno presente all'imminente E3 2019, ma se siete fan accaniti della famosa serie, Bethesda ha rivelato il primo gioco da tavolo ambientato nel suo universo fantasy, riporta VG247.com.The Elder Scrolls: Call to Arms è stato realizzato da Modiphius Entertainment e si basa sui meccanismi di base sviluppati dalla compagnia per ...

Calciomercato Napoli - Ilicic il primo acquisto - Repubblica : “Una contropartita Nell’affare - Ancelotti soddisfatto” : Calciomercato Napoli, Ilicic il primo acquisto, l’annincio di Repubblica: Calciomercato Napoli, Ilicic sarebbe a a un passo dal vestire la maglia azzurra per la prossima stagione. Una trattativa a quanto sembra già ben avviata, con lo sloveno che avrebbe già detto si al club partenopeo. Inoltre, stando a quanto si apprende, ci sarebbero passi avanti anche con l’ Atalanta. Calciomercato Napoli, Ilicic è nato in Bosnia ed ...

Calciomercato Napoli - Ilicic il primo acquisto - Repubblica : “Una vontropartita Nell’affare - Ancelotti soddisfatto” : Calciomercato Napoli, Ilicic il primo acquisto, l’annincio di Repubblica: Calciomercato Napoli, Ilicic sarebbe a a un passo dal vestire la maglia azzurra per la prossima stagione. Una trattativa a quanto sembra già ben avviata, con lo sloveno che avrebbe già detto si al club partenopeo. Inoltre, stando a quanto si apprende, ci sarebbero passi avanti anche con l’ Atalanta. Calciomercato Napoli, Ilicic è nato in Bosnia ed ...

La sai l'ultima - ci saranno tre jolly. Nel cast Geppo Show - Uccio De Santis primo ospite (Anteprima Blogo) : Tre capitani e altrettanti jolly. Prende forma il format della nuova edizione de La sai l’ultima?, che tornerà in onda a partire dal prossimo 4 giugno dopo undici anni di stop.Sei puntate, non in diretta, che vedranno come sempre al centro della scena barzellettieri provenienti da tutta Italia. Questi andranno a formare tre squadre, “allenate” da Maurizio Battista, Biagio Izzo e Gianluca ‘Scintilla’ Fubelli. ...

#SpazioCinema all’ASI : ‘Gagarin Primo Nello Spazio’ – 31 maggio 2019 : A breve il prossimo appuntamento cinematografico in Agenzia Spaziale Italiana con i “primi uomini” dello spazio. Il 31 maggio alle 21 sarà la volta di “Gagarin – Primo nello Spazio” che racconta la storia del cosmonauta sovietico Jurij Gagarin, il Primo uomo ad andare nello spazio nell’aprile 1961 a bordo della navicella Vostok-1. Il film racconta la vita del cosmonauta a partire dai momenti salienti del suo percorso, dall’infanzia in ...

Giro d’Italia 2019 - Primoz Roglic : “Ho dovuto cambiare passo in salita - la pioggia ha inciso Nella prima parte” : Due cronometro, due vittorie: Primoz Roglic è davvero dominante nella specialità. Da Bologna a San Marino con due performance super lo sloveno della Jumbo Visma è andato a guadagnare secondi su secondi su tutti i rivali in chiave classifica generale. La Maglia Rosa è ancora sulle spalle di Valerio Conti, ma lui è pronto ad indossarla appena arriveranno le salite. Oggi il secondo trionfo di tappa al Giro d’Italia 2019: è il grande favorito ...

Giro d’Italia 2019 - risultato e classifica della tappa di oggi (Riccione-San Marino) : Primoz Roglic si impone Nella cronometro - quarto Vincenzo Nibali : Lo sloveno Primoz Roglic ha vinto la nona tappa del Giro d’Italia 2019, una cronometro individuale di 34,8 km da Riccione a San Marino. Il corridore della Jumbo-Visma ha realizzato il miglior tempo in questa prova contro il tempo, tagliando il traguardo in 51’52”, facendo 11” meglio del belga Victor Campenaerts (Lotto Soudal) e 1’ dell’olandese Bauke Mollema (Trek – Segafredo). Grande prova anche del nostro Vincenzo Nibali (Bahrain ...