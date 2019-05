Nations League | Cancelo | Mario Rui e CR7 convocati dal Portogallo

Nations League - i convocati del Portogallo : ci sono tre “italiani” : Il commissario tecnico del Portogallo, Fernando Santos, ha diramato la lista dei 23 giocatori convocati per la final four della Nations League in programma dal 5 al 9 giugno. I campioni d’Europa in carica affronteranno la Svizzera il 5 giugno a Oporto, mentre l’altra semifinale sarà tra Olanda e Inghilterra il 6 a Guimaraes. Tra i convocati ci sono tre calciatori che giocano in Serie A: Ronaldo, Cancelo e Mario Rui. Ecco la ...

LIVE Italia-Germania volley femminile - Nations League in DIRETTA : azzurre per il tris : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Germania, terzo match valido per la Nations League 2019 di volley femminile. Le azzurre proseguono la loro avventura nella competizione internazionale itinerante, nel Palasport di Opole, contro le tedesche che hanno iniziato piuttosto male la loro avventura, perdendo all’esordio con la Thailandia in tre soli set: si preannuncia una partita comunque equilibrata ma tutt’altro che ...

Volley femminile - Nations League 2019 : l’Italia cerca la terza vittoria consecutiva - la Germania ultimo ostacolo : Le prime due partite della prima tappa della Nations League 2019 di Volley femminile hanno restituito un’Italia vincente e convincente. Le ragazze guidate da Davide Mazzanti, tornate in scena in una competizione ufficiale dopo lo splendido argento iridato, hanno saputo far fronte con carattere e personalità alle numerose assenze superando di carattere la Polonia all’esordio e avendo la meglio in maniera decisamente agevole sulla ...

Italia-Germania - Nations League volley femminile oggi : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Si conclude questo pomeriggio il cammino della Nazionale italiana nella prima tappa della Nations League 2019 di volley femminile. La formazione azzurra scenderà in campo contro la Germania per provare a chiudere con tre successi il primo appuntamento della prestigiosa competizione itinerante dopo aver superato al tiebreak la Polonia all’esordio e dopo aver sconfitto nettamente la Thailandia. Davide Mazzanti ha dovuto fare a meno delle ...

Volley femminile - Nations League 2019 : Italia-Thailandia 3-0 - le pagelle delle azzurre. Pietrini sugli scudi - Bosetti solida : Oggi pomeriggio l’Italia ha sconfitto la Thailandia nel secondo incontro valido per la Nations League 2019 di Volley femminile, le azzurre hanno surclassato le asiatiche con un netto 3-0 e hanno così conquistato il secondo successo consecutivo nel torneo. Di seguito le pagelle delle ragazze del CT Davide Mazzanti che sono scese in campo. ELENA Pietrini: 8. Protagonista assoluta, il terminale offensivo di riferimento: concreta, precisa, ...

VIDEO Italia-Thailandia 3-0 volley - Nations League : highlights e sintesi - seconda vittoria delle azzurre : seconda vittoria consecutiva per l’Italia nella Nations League 2019 di volley femminile, oggi pomeriggio le azzurre hanno sconfitto la Thailandia con un rapido 3-0 e hanno confermato la propria imbattibilità nel prestigioso torneo internazionale. Le ragazze del CT Davide Mazzanti si sono imposte in maniera autorevole, liquidando le asiatiche senza grosse difficoltà: due set dominati e terza frazione punto a punto prima di una stoccata ...

Volleyball Nations League 2019 - la Nazionale femminile di Mazzanti domina contro la Thailandia : Volleyball Nations League 2019, la Thailandia non può nulla contro l’Italia del Ct Mazzanti: 3-0 netto per le azzurre Opole, Polonia. Nella Volleyball Nations League 2019 le vice campionesse mondiali azzurre hanno ottenuto la seconda vittoria consecutiva, infliggendo un secco 3-0 (25-13, 25-17, 26-24) alla Thailandia. contro un avversario storicamente ostico le ragazze di Davide Mazzanti hanno mostrato una gran pallavolo: ritmo alto, ...

Volley femminile - Nations League 2019. Mazzanti : “Soddisfatto di questa Italia”. Bosetti : “Miglioriamo in ogni partita” : L’Italia ha sconfitto la Thailandia per 3-0 nella seconda partita della Nations League 2019 di Volley femminile, le azzurre si sono imposte nettamente contro la compagine asiatica e hanno così conquistato il secondo successo consecutivo nel prestigioso torneo. Di seguito le dichiarazioni che alcuni protagonisti hanno rilasciato ai microfoni della FederVolley al termine dell’incontro. DAVIDE Mazzanti: “Abbiamo giocato due set ad ...

Volley femminile - Nations League 2019 : l’Italia travolge la Thailandia - seconda vittoria delle azzurre : seconda vittoria consecutiva per l’Italia nella Nations League 2019 di Volley femminile, le azzurre hanno travolto la Thailandia con un roboante 3-0 (25-13; 25-17; 26-24) e hanno così bissato l’affermazione ottenuta ieri sera contro la Polonia. Le vicecampionesse del mondo si sono imposte con grande autorevolezza a Opole e portano a casa tre punti preziosi in ottica qualificazione alle Final Six del prestigioso torneo itinerante, ...

LIVE Italia-Thailandia 3-0 volley femminile - Nations League in DIRETTA. Le azzurre demoliscono le asiatiche soffrendo solo nel terzo set : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Thailandia, secondo match valido per la Nations League 2019 di volley femminile. Le azzurre proseguono la loro avventura nella competizione internazionale itinerante, nel Palasport di Opole contro la squadra asiatica che ha già affrontato l’Italia due volte nell’ultima settimana, a Montreux vincendo al debutto e perdendo la finale per il terzo posto: si preannuncia una partita ...

LIVE Italia-Thailandia 2-0 volley femminile - Nations League in DIRETTA. Equilibrio nel terzo set : 13-13 : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Thailandia, secondo match valido per la Nations League 2019 di volley femminile. Le azzurre proseguono la loro avventura nella competizione internazionale itinerante, nel Palasport di Opole contro la squadra asiatica che ha già affrontato l’Italia due volte nell’ultima settimana, a Montreux vincendo al debutto e perdendo la finale per il terzo posto: si preannuncia una partita ...

LIVE Italia-Thailandia 2-0 volley femminile - Nations League in DIRETTA. Tutto facile per le azzurre anche nel secondo set : 25-17 : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Thailandia, secondo match valido per la Nations League 2019 di volley femminile. Le azzurre proseguono la loro avventura nella competizione internazionale itinerante, nel Palasport di Opole contro la squadra asiatica che ha già affrontato l’Italia due volte nell’ultima settimana, a Montreux vincendo al debutto e perdendo la finale per il terzo posto: si preannuncia una partita ...

LIVE Italia-Thailandia 1-0 volley femminile - Nations League in DIRETTA. Dominio azzurro nel primo set : 25-13 : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Thailandia, secondo match valido per la Nations League 2019 di volley femminile. Le azzurre proseguono la loro avventura nella competizione internazionale itinerante, nel Palasport di Opole contro la squadra asiatica che ha già affrontato l’Italia due volte nell’ultima settimana, a Montreux vincendo al debutto e perdendo la finale per il terzo posto: si preannuncia una partita ...

Volley - incomincia la stagione dell’Italia : due amichevoli contro il Giappone a Cagliari - azzurri verso la Nations League : L’Italia è pronta per fare il proprio esordio stagionale, sta per iniziare la lunga estate della Nazionale di Volley maschile: si incomincia con due amichevoli contro il Giappone, in programma il 23-24 maggio al PalaPirastu di Cagliari. Il CT Chicco Blengini, che al momento sta guidando l’ultimo collegiale di preparazione, avrà a disposizione quattordici uomini per questi due incontri che rappresentano dei test importanti in vista ...