Napoli | immigrazione clandestina | poliziotti arrestati | «Ne abbiamo fatti entrare a

Napoli - immigrazione clandestina : sette arresti - nella 'banda' anche due poliziotti : Ci sono anche due poliziotti , di cui uno ancora in servizio nell'ufficio immigrazione della Questura di Napoli , nell'indagine che nelle scorse ore ha portato a fermare sette persone, le quali sono accusate di aver favorito l' immigrazione clandestina . Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, gli indagati avrebbero fatto parte di una vera e propria associazione a delinquere, che faceva entrare nel nostro Paese, in maniera illegale, i ...

Napoli - “favorivano l’immigrazione clandestina” : arrestati in sette - anche un poliziotto in servizio e uno in pensione : C’erano anche un ex ispettore della Polizia di Stato e un poliziotto ancora in servizio tra i membri dell’associazione a delinquere finalizzata a favorire l’immigrazione clandestina sgominata dalla Guardia di Finanza di Napoli nell’ambito di indagini della Dda partenopea. sette gli arresti. Ad alcuni indagati si contesta anche il reato di corruzione di pubblici ufficiali. Le verifiche sono iniziate a seguito di rimesse di denaro ...