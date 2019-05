Napoli | due poliziotti nella gang dei permessi di soggiorno fuorilegge | «Ne abbiamo fatti

Napoli - due poliziotti nella gang dei permessi di soggiorno illegali : Sette persone, tra cui un poliziotto ancora in servizio nell'ufficio immigrazione della Questura di Napoli e un altro in pensione, sono state arrestate in un'operazione, ancora in corso,...

Napoli - 75enne imbavagliata e uccisa in casa : due fermi : Un uomo rumeno e una donna italiana sono accusati di concorso in omicidio e rapina. ricercate altre persone coinvolte nel delitto

Napoli - inchiesta sul software spia : due arresti : Realizzato per intercettare – legalmente – persone su richiesta della magistratura, il software avrebbe infettato illegalmente i telefoni di ignari cittadini

Calciomercato Napoli - si prova il colpo Almendra dal Boca Juniors : se salta - pronte due alternative low cost : Il Napoli stregato da Augustin Almendra del Boca Juniors: c’è il sì del giocatore, resta da convincere il club. Se l’operazione dovesse saltare sono pronte due alternative low cost Il Mondiale Under 20 che inizierà fra pochi giorni in Polonia, avrà diversi osservati speciali, giovani stelle pronte a diventare i campioni del futuro. Comprarli adesso potrebbe rivelarsi un investimento in grado di dare i propri frutti. Il Napoli si sta ...

Mercato Napoli – Focus della rosea da Almendra a Trippier. Due nomi nuovi per il centrocampo : La Gazzetta dello Sport riassume le principali trattative di Mercato del Napoli. In primis Almendra ma occhi puntati anche su Malinovskyi. Mercato Napoli – La trattativa per il centrocampista del Boca Juniors Almendra, si complica per l’inserimenti di club concorrenti. Giuntoli dovrà batterli sul tempo. Corsa ad Almendra “Dovrà stringere i tempi, il Napoli, per chiudere la trattativa con il Boca Juniors. Augustin Almendra ...

Software spia in Procure italiane : blitz a Napoli con due arresti : Due arresti per il Software spia rinvenuto mesi fa dalla procura di Benevento e di Napoli. Questa mattina, nel corso di una conferenza stampa alle 11 in Procura saranno ufficializzati i particolari...

Ilicic-Napoli - Gazzetta : “Pronta l’offerta all’Atalanta : sul piatto 15 milioni più uno tra due azzurri già individuati” : Ilicic-Napoli, La Gazzetta dello Sport aggiunge nuovi dettagli alla trattativa Ilicic-Napoli, la trattativa pare ormai ben definita con il giocatore che avrebbe già detto si al club azzurro. Stando a quanto si apprende, per l’ eventuale trasferimento del regista classe 88 all’ ombra del Vesuvio, mancherebbe solo l’ intesa con il club bergamasco. Un’ intesa che l’ edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, prova ...

Liberato - due eventi a Napoli e a Milano : Liberato, il misterioso cantante napoletano, ha annunciato due nuove date tramite il suo profilo Instagram. Il primo è il 23 maggio 2019 a Milano e il secondo è...

Formiche in ospedale a Napoli - sospesi due infermieri e due sindacalisti : Due infermieri dell'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli sono stati sospesi per un mese e due sindacalisti sono stati sospesi per 10 giorni. Queste le sanzioni decise dall'Asl Napoli 1 in...

Napoli-Inter - Corbo : “Due chiavi tattiche dietro il successo. Koulibaly e Insigne - due messaggi per il futuro” : Napoli-Inter, Antonio Corbo commenta la vittoria degli azzurri nel suo editoriale per Repubblica ‘Il Graffio’: Napoli-Inter, l’editoriale di Corbo. “Parlano le panchine. Napoli e Inter vi scaricano oltre 150 milioni lasciando fuori i due attaccanti più chiacchierati, uomini di intatto valore per il mercato, ma nomi che richiamano crisi e polemiche. La penultima offre loro un’opportunità nella ripresa, quando ...

Risultati Serie A diretta live - 37^ giornata : si giocano due gare - vantaggio Napoli e Atalanta [FOTO] : 1/54 Cafaro/LaPresse ...

Agostinelli a KK : “Il Napoli ha due priorità - ecco quali” : Andrea Agostinelli, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli parlando degli obiettivi del Napoli in sede di calciomercato : “Credo che il Napoli per l’anno prossimo abbia bisogno di quattro-cinque calciatori per accorciare il gap con la Juventus. Le priorità sono un grande difensore centrale accanto a Koulibaly e una grandissima punta, un giocatore fortissimo per affiancarlo a Milik o per alternarsi con l’attaccante polacco. Poi possono ...

Napoli : la camorra spara nell'ospedale Pellegrini - feriti due minorenni : Alle 2:10 di questa notte in pieno centro a Napoli un sicario con volto coperto da casco integrale ha fatto irruzione all'interno del vecchio ospedale Pellegrini e ha sparato almeno quattro volte, nel cortile della struttura ospedaliera, al cui interno c'era anche altra gente, soprattutto al pronto soccorso: proprio in questo luogo che il sicario ha ferito due minorenni di striscio. Sul fatto sta indagando l'Antimafia. Poco prima dell'agguato ...

Choc a Napoli : agguato nell'ospedale dei Pellegrini : 22enne gambizzato - due minori feriti : La camorra apre il fuoco anche in ospedale. Questa notte alcuni ragazzi hanno portato all?ospedale dei Pellegrini un 22enne dell?Arenella, Vincenzo Rossi, con ferite...