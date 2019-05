Mountain bike | Coppa del Mondo Nove Mesto 2019 | Kerschbaumer per il riscatto | attenzione

oasport

(Di giovedì 23 maggio 2019) Secondo appuntamento didelcross country in quel di. Dopo la tappa di Albstadt, il massimo movimento del fuoristrada si sposta in Repubblica Ceca, dove tra domani e domenica è attesa una grande sfida tra coloro che si sono già confermati lo scorso weekend in Germania, e coloro che sono alla caccia di un veloce; tempo permettendo, perchè anche questa volta, il terreno potrebbe risultare assai scivoloso, data la pioggia che si è abbattuta in questi giorni. Detto ciò, partendo dagli uomini élite, Mathias Flueckiger, dopo la grande vittoria ad Albstadt, è pronto a riconfermarsi, e parte con tutti i favori dei pronostici. Mathieu Van der Poel, mattatore della prima prova didelgrazie alla vittoria nello short track, e secondo nella gara élite, ha già staccato il pass per Tokio 2020, di sicuro non starà lì a guardare, cercando di confermare ancor ...

BiciLive : Le mountain bike di @Lapierrebikes per il 2019: catalogo e listino prezzi - RifugioCristina : RT @valmalencotweet: Al via i corsi mountain-bike bambini e ragazzi organizzati da @bikebernina #valmalenco #bikebernina #valtellina #inlom… - LaVoceRC : Sport, Movimento onda d’urto. Domenica 26 maggio a Reggio Calabria la 2° tappa dei raduni itineranti in mountain bi… -