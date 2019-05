Motori- M5S | Nuovo Decreto Crescita | ecoincentivi per veicoli ibridi | elettrici e termici

sportfair

(Di giovedì 23 maggio 2019) DL: Sconto statale fino 3mila euro con rottamazione per l’acquisto didi ultima generazione, da settembre 2019 a tutto il 2020 Il Movimento cinque stelle ha proposto in questi giorni un emendamento al, ritenendo opportuno un ecoincentivo statale per l’acquisto di auto ibride ed elettriche. Nell’emendamento proposto si prevede un contributo del 30% fino ad un massimo di tre mila euro per la rottamazione diinquinanti di vecchia generazione quali, euro 0, euro 1 ed euro 2. Lo sconto proposto dai pentastellati avrà valore dal primo settembre 2019 fino al 31 dicembre 2020. l’altra proposta fatta dai cinque stelle, per rinnovare il parco auto nazionale e aumentare la, è un’incentivo senza rottamazione che prevede un contributo statale del 20% fino ad un massimo di due mila ...

Manuel_Ghezzi : C'è il decreto M5S sulla micromobilità: ecco le regole per usare monopattini e altri veicoli elettrici - ANSA_Motori : Dl crescita: M5S, #ecoincentivi per ibride-elettriche. Sconto a 3mila euro con rottamazione, da settembre a tutto 2… - solomotori : Dl crescita: M5S, ecoincentivi per ibride-elettriche -